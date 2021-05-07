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Власти продлили на полгода лицензирование экспорта макулатуры

07.05.2021 09:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси в очередной раз на полгода введено лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы Евразийского экономического союза. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 5 мая № 263, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

Власти продлили на полгода лицензирование экспорта макулатуры
Фото pixabay.com

Экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС регенерируемых бумаги или картона будет возможен по разовым лицензиям. Их будет выдавать МАРТ по согласованию с «Беллесбумпромом». Это правило не распространяется на экспорт макулатуры, вывозимой в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Мьянму, Венесуэлу.

Министерству иностранных дел поручено уведомить Евразийскую экономическую комиссию о принятой мере и внести предложение о применении другими государствами ЕАЭС аналогичных мер.

Основные положения постановления вступают в силу 17 мая и действуют в течение шести месяцев.

Ограничительные меры по вывозу регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза в Беларуси применяются с мая 2016 года. Их необходимость вызвана невысокой загрузкой производственных мощностей целлюлозно-бумажных предприятий республики из-за дефицита макулатурного сырья.

Как ранее отмечала пресс-служба концерна «Беллесбумпром», в период действия постановлений Совмина о лицензировании экспорта отходов бумаги и картона значительно улучшилось выполнение облисполкомами и Мингорисполкомом государственного заказа на поставку отходов бумаги и картона, утверждаемого правительством.

 

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В Беларуси в очередной раз на полгода введено лицензирование экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) за пределы Евразийского...
 
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