Билл Гейтс расходится с женой — она получит почти $2 млрд. Вот как делить активы при разводе

Источник материала: ProBusiness



Фото: gazeta.ru

На днях стало известно, что основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда разводятся после 27 лет брака. По информации Bloomberg, супруга миллиардера получит ценные бумаги на сумму $ 1,8 млрд. При этом состояние Гейтса оценивается примерно в $ 130 млрд.

«Про бизнес» узнал у старшего юриста практики корпоративного и антимонопольного права адвокатского бюро «РЕВЕРА» Дмитрия Зикрацкого, как супругам делить активы при разводе. И что можно сделать, чтобы защитить бизнес еще до заключения брака.

Все обязательно делить пополам?

— По общему правилу все, что супруги нажили в браке, является общей совместной собственностью. Если документально не зафиксировано иного, то каждому принадлежит ровно половина.

Дмитрий Зикрацкий

Старший юрист практики корпоративного и антимонопольного права адвокатского бюро «РЕВЕРА»

Из этого правила существуют два исключения:

Имущество, которое получено одним из супругов по наследству

Имущество, которое получено одним из супругов в дар.

Если стороны разводятся, то бизнес, созданный в период брака, или доли в нем тоже делятся между ними поровну. Причем не важно, кто из супругов является учредителем/соучредителем юрлица.

Оспорить такое положение вещей будет сложно, если нет договоров и соглашений, которые закрепляют иной порядок собственности. Лучше перестраховаться.

Если супругов по каким-либо причинам не устраивает равное разделение имущества в случае развода, они могут подписать соглашение. В нем можно определить, какое имущество и в каких долях будет принадлежать каждому из супругов в случае развода.

Договариваемся на берегу: как заключать брачный договор

Брачный договор может быть подписан как до вступления в брак, так и уже в период совместной жизни.

Если договор заключен до брака, то его действие распространяется на все имущество, которое будет получено супругами в период брака. Также в брачном договоре можно прописать, какие именно активы остаются за каждым из супругов. Можно зафиксировать, что договор распространяет свое действие на все доли бизнеса, акции и проч., которые будут приобретены в период брака.



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Если же стороны заключают брачный договор уже после свадьбы, то должны определить режим собственности в отношении совместно нажитого имущества. Есть два варианта:

Можно определить правила в отношении всего имущества, которое есть у супругов

Или распределить права собственности по каждому из объектов отдельно и зафиксировать документально.

Например, супруги могут не прописывать в договоре ничего о правах на недвижимое имущество, считая его общим. Но в отношении долей и ценных бумаг — зафиксировать право собственности за каждой из сторон. В таком случае важно четко указывать, о каком именно имуществе идет речь. Например, что доли в ООО «Ромашка» принадлежат жене, а в ООО «Стрекоза» — это собственность мужа. Такой договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Прописать в брачном договоре можно любые условия — например, можно делить имущество в пропорции 70/30 или оставить все за одним из супругов. Формулировки в отношении уже имеющегося имущества в духе: «Все имущество и доли в компаниях, которые зарегистрированы за супругом, являются собственностью супруга» — не подходят. Нужно обязательно именовать все то имущество, которое, возможно, предстоит делить.

Это делается для того, чтобы стороны реально понимали, какое конкретно имущество принадлежит им и на какое они имеют право. Это защищает от таких случаев, когда один из супругов думает, что у второго в собственности только одна квартира и одна компания, а на самом деле речь идет о пяти квартирах, 4 гаражах и 8 компаниях. Четкий перечень позволяет избежать недоразумений. Все имущество, которое находится в собственности на дату заключения брачного договора, но в брачном договоре не зафиксировано, будет делиться между супругами по общему правилу — т.е. в равных долях.

Можно также прописать условия на будущее. Например, зафиксировать в договоре, что все имущество, которое будет приобретено, будет являться собственностью того супруга, на которого будет оформлено.

Решить все миром: как заключить соглашение о разделе имущества

Даже если брачный договор не был составлен, супруги могут договориться, как после развода между ними распределяется собственность. Для этого есть соглашение о разделе имущества, которое заключается при расторжении брака.

Этот вариант — рабочий в том случае, если супруги способны договориться без судебных разбирательств.



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Соглашение о разделе имущества хорошо тем, что заверяется нотариально. Затраты на его оформление минимальные, в отличие от судов и потери бизнеса. Имущественные споры в суде требуют оплаты госпошлины, которая будет рассчитываться исходя из стоимости имущества. Это может быть довольно внушительная сумма, не говоря уже о затратах на юридическое сопровождение.

Еще один аспект — исковая давность. По общему правилу она составляет 3 года. Но если мы говорим о разделе имущества супругов, то срок отсчитывается с момента, когда одна из сторон узнала о том, что ее право нарушено. Суд не трактует расторжение брака как нарушение прав супругов. Исковая давность будет отсчитываться с момента, когда один из супругов заявит, что договоренности по вопросам собственности были иные. Это значит, что один из супругов может поднять вопрос о собственности и через 5–7–10 лет после развода. Соглашение о разделе имущества закроет такие вопросы раз и навсегда.

Стоит ли идти в суд?

Зависит от того, сколько, по вашим оценкам, стоит бизнес. И действительно ли вы можете доказать, кто именно вкладывал средства в компанию (как деньги, так и свою работу).

В судебной практике, хоть и нечасто, случаются решения, которые делят имущество не пополам при отсутствии брачного договора. Один из супругов может заявить, что прирост стоимости компании осуществлялся за счет его собственности. Например, если у супруга до брака было несколько компаний, одну из которых он продал в период брака и на эти деньги открыл новое юрлицо или вложил деньги в другую.



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Но важно понимать, что бремя доказывания будет лежать непосредственно на самом супруге, который заинтересован в получении собственности.

А что с имуществом за границей?

Далеко не все нотариусы вносят доли в иностранных компаниях в брачные договоры или соглашения о разделе имущества. А даже если и вносят, то должны предупредить стороны, что законодательством другого государства в отношении такого имущества может быть установлен иной режим, нежели в Беларуси. Не исключено, что иностранное законодательство не признает белорусский брачный договор, потому что его условия могут противоречить публичному порядку, установленному иностранным законодательством.

Поэтому, если у вас есть доли и акции в иностранных компаниях или вы являетесь их владельцем, то рекомендуем заранее проверять, какие нормы действуют на территории этих стран. Особенно это касается таких активов, как недвижимость. В подавляющем большинстве стран она подлежит отдельной госрегистрации, и любые сделки с ней должны быть зафиксированы в соответствии с законодательством того государства, в котором находится недвижимость.

А как все-таки лучше поступать?

Клиентам нашего адвокатского бюро мы настоятельно рекомендуем заключать брачные договоры. При создании компании напоминаем предпринимателям, что важно предусмотреть, как доли в ней будут распределены между супругами в случае развода. Это такой же принципиально важный вопрос, как и размер уставного фонда или название компании.



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И в последние годы люди стали чаще заключать брачные договоры. Для сравнения, в 2018 году в Беларуси было зарегистрировано более 3 тыс. договоров, в 2019 — около 4 тыс. А с января по ноябрь 2020 года — 3,8 тыс.

Но, к сожалению, многие все еще негативно относятся к брачным договорам. Есть предрассудки, будто это каким-то образом свидетельствует о недоверии в паре. Многие не готовы даже просто обсуждать такие вопросы, боясь обидеть своего партнера.

Для таких случаев есть другой инструмент. Можно оформлять имущество и собственность через договор дарения от родственников. Например, можно зарегистрировать юрлицо на маму/папу/брата и через какое-то время оформить договор дарения этой компании или доли в ней. Таким образом бизнес «выпадает» из режима совместной собственности супругов и остается за тем из них, кому был подарен.

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