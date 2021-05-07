Сезон аттракционов: что парки столицы приготовили к лету

Источник материала: ОНТ

На прошлой неделе стартовал очередной сезон аттракционов. В четырех столичных парках – Горького, Челюскинцев, 50-летия Великого Октября и 900-летия Минска – в общей сложности работают 55 аттракционов. Все парковые зоны подготовили к сезону – отремонтировали турники, покрасили скамейки и обновили лампочки, а парк Челюскинцев прошел обработку от клещей. В этом году столичные рекреации удивят посетителей новинками.

Руслан Касевич, начальник управления «Городские парки» предприятия «Минскзеленстрой»: «В Центральном детском парке имени Горького в этом году будет новый аттракцион «Лабиринт» для нашей самой маленькой публики, для детей от трех лет. Помимо «Лабиринта», в этом году будет установлен новый детский игровой комплекс «Бригантина» также в Центральном детском парке имени Горького. На смену устаревшей комнате смеха планируется установить современный павильон с игровыми симуляторами».

Билеты на аттракционы стоят от 1,5 до 6 рублей – цена зависит от сложности конструкции и обслуживания. Попасть в комнату смеха можно за 1 рубль. К слову, для семей, воспитывающих детей-инвалидов или детей-сирот, а также многодетных семей – билеты со скидкой 25%.

Не только аттракционы – недавно в столице стартовал сезон фонтанов. Их в Минске более трех десятков. Все конструкции очистили от мусора и песка. Кроме того, фонтаны оснастили датчиками, которые выключают гейзеры во время дождя. Надеемся на хорошую погоду и теплые вечера.

Фото: БЕЛТА

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