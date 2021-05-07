|
Ко Дню Победы: как освобождали белорусские областные центры
Источник материала: ОНТ
В воскресенье 9 мая мы будем встречать Праздник Победы. Предлагаем вспомнить, как в Великую Отечественную войну освобождали белорусские областные центры.
Гомель 26 ноября 1943 г. Гомель находился в оккупации более 800 дней. Он стал первым областным центром в Беларуси, который освободили от немецких захватчиков. Это произошло 26 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Речицкой операции – в результате наступления Красной армии фашисты стали отступать.
Витебск 26 июня 1944 г. Витебск освободили 26 июня 1944 года в Витебско-Оршанской операции, особенно отличилась 158 стрелковая дивизия 84 корпуса 39 армии. Сражения за город шли больше суток: бои начались вечером 24 июня на востоке населенного пункта, а утром 26 июня Витебск был нашим.
Могилев 28 июня 1944 г. Двумя днями позднее был освобожден Могилев. Войска 2-го Белорусского фронта прорвали оборону 4-й немецкой армии. Почти за две недели боев советские войска разгромили основные силы противника и продвинулись на 280 км, тем самым освободив большую часть БССР.
Минск 3 июля 1944 г. Минск стал четвертым в очереди. 3 июля 1944-го был один из главных этапов Белорусской стратегической операции – под кодовым названием «Багратион». Во время оккупации минчане оказывали сопротивление врагу – в городе работало подпольное движение и Военный совет партизанского движения.
Брест 28 июля 1944 г. Первый город, принявший удар противника, Брест, был освобожден в результате Люблинско-Брестской операции последним. Это оказалось сложной задачей – противник создал целый район, полный дотов и минных полей, в систему обороны включили и форты Брестской крепости. Но когда советские войска вышли на реку Вислу и захватили плацдармы на ее западном берегу, операция была завершена.
Гродно 16 июля 1944 г. Гродно свободно вздохнул 16 июля в результате Белостокской операции 2-го Белорусского фронта. В освобождении города участвовали отдельные части и подразделения Советской армии и 3-го Белорусского фронта. С войсками активно взаимодействовали партизаны. В ходе операции были уничтожены четыре дивизии противника, а шести дивизиям и двум бригадам нанесен большой урон.
Ко Дню Победы, 9 мая 1945 года, белорусские земли уже год как были освобождены – и восстанавливали мирную жизнь.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 9 мая мы будем встречать Праздник Победы. Предлагаем вспомнить, как в Великую Отечественную войну освобождали белорусские областные центры. Гомель 26...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)