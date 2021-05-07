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В преддверии 9 Мая в Минске заложат Аллею Победы
Источник материала: ОНТМинске заложат Аллею Победы" class="one-news__figure-img">
Память героев войны и украшение города. В Минске сегодня заложат Аллею Победы. Она появится возле музея истории Великой Отечественной войны. Это часть большого проекта «Сад Победы», которая охватит всю страну – такие аллеи высадят в каждом регионе.
По традиции в преддверии 9 Мая окружены вниманием и ветераны. Поздравления от губернатора столичного региона получил участник войны, почётный гражданин Минской области Александр Слобода. Во время Великой Отечественной он принимал участие в обороне Могилева, Москвы, руководил партизанским отрядом, освобождал Беларусь. Год назад отпраздновал 100-летний юбилей.
После войны Александр Слобода продолжал активно трудиться на благо страны. Руководил Слуцкой районной администрацией, долгое время работал заместителем председателя народного контроля БССР и возглавлял Минский областной совет ветеранов.
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Память героев войны и украшение города. В Минске сегодня заложат Аллею Победы. Она появится возле музея истории Великой Отечественной войны. Это часть большого...
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