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В Австралии нашли самую большую в мире моль. Она такая тяжелая, что почти не может летать

07.05.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Австралии нашли самую большую в мире моль. Она такая тяжелая, что почти не может летать

В Квинсленде (Австралия) во время строительства школы был найден гигантский мотылек, оказавшийся самкой самой тяжелой моли в мире. Об этом информирует The Guardian.

Уточняется, что школа располагается вблизи тропического леса. Специалисты сообщают, что в данной местности обитает древесная моль Endoxyla cinereus, которую люди практически не встречают. Самки этого вида крупнее самцов вдвое и могут весить до 30 граммов, размах крыльев таких бабочек достигает 25 сантиметров.

Из-за веса эта моль очень плохо летает, взрослые особи в основном вскарабкиваются на столб или ствол дерева и находятся там в ожидании самца. Взрослая самка этого вида не питается, она живет за счет накопленных в стадии личинки питательных веществ.

Обнаруженная австралийскими строителями бабочка была сфотографирована, потом ее отнесли в лес.

Фото: Facebook/ Mount Cotton State School

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В Квинсленде (Австралия) во время строительства школы был найден гигантский мотылек, оказавшийся самкой самой тяжелой моли в мире. Об этом информирует The Guardian....
 
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