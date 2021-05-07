В Австралии нашли самую большую в мире моль. Она такая тяжелая, что почти не может летать

Источник материала: ОНТ

В Квинсленде (Австралия) во время строительства школы был найден гигантский мотылек, оказавшийся самкой самой тяжелой моли в мире. Об этом информирует The Guardian.

Уточняется, что школа располагается вблизи тропического леса. Специалисты сообщают, что в данной местности обитает древесная моль Endoxyla cinereus, которую люди практически не встречают. Самки этого вида крупнее самцов вдвое и могут весить до 30 граммов, размах крыльев таких бабочек достигает 25 сантиметров.

Из-за веса эта моль очень плохо летает, взрослые особи в основном вскарабкиваются на столб или ствол дерева и находятся там в ожидании самца. Взрослая самка этого вида не питается, она живет за счет накопленных в стадии личинки питательных веществ.

Обнаруженная австралийскими строителями бабочка была сфотографирована , потом ее отнесли в лес.

Фото: Facebook/ Mount Cotton State School

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram