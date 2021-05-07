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ЕС впервые допустил третьи страны к общему оборонному проекту

07.05.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Соединенные Штаты, Канада и Норвегия станут первыми странами, которые присоединятся к участию в совместных оборонных проектах Евросоюза PESCO. Решение пригласить их приняли министры обороны ЕС на заседании Совета Евросоюза в четверг, 6 мая.

Речь идет о флагманском проекте военной мобильности. Он должен обеспечить быструю и беспрепятственную переброску войск и вооружений внутри Евросоюза. Речь идет о всех видах транспорта: железной дороге, автотранспорте, самолетах и кораблях. Руководят этим проектом Нидерланды, именно они пригласят к участию США, Канаду и Норвегию. Ранее Вашингтон, Оттава и Осло обратились с просьбой допустить их к этому проекту, играющему ключевую роль и для НАТО, пишет Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что профессиональные знания и опыт США, Канады и Норвегии поспособствуют развитию проекта и "улучшению военной мобильности внутри ЕС и за его пределами". "Это сфера общего интереса в наших трансатлантических отношениях, а также приоритет, который мы разделяем. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности", - добавил Боррель.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) назвала участие трех членов НАТО в проекте ЕС "квантовым прыжком" в оборонном сотрудничестве, а также "еще одним большим шагом в трансатлантических связях и сотрудничестве между Евросоюзом и НАТО".

Напомним, что ЕС запустил постоянное структурное сотрудничество (Permanent Structured Cooperation, PESCO) в обороне в 2017 году. Участвуют в нем 25 из 27 государств ЕС. Одним из главных элементов PESCO являются оборонные проекты, совершаемые государствами сообща. В каждом из нескольких десятков проектов участвуют разные страны. В ноябре 2020 года ЕС согласился допускать к проектам третьи страны. Основное условие - участники извне Евросоюза привнесут в проект "значительную добавленную стоимость".

 
 
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Соединенные Штаты, Канада и Норвегия станут первыми странами, которые присоединятся к участию в совместных оборонных проектах Евросоюза PESCO. Решение пригласить их...
 
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