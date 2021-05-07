Немецкие спонсоры ЧМ по хоккею отреагировали на санкции Лукашенко

Источник материала: АФН

Три немецкие компании, спонсирующие чемпионат мира по хоккею 2021 года, по просьбе DW в четверг, 6 мая, отреагировали на санкции, наложенные на их продукцию белорусскими властями.

Объявленные в Минске на полгода меры стали реакцией на то, что из-за этих фирм режим Лукашенко лишился возможности стать одним из двух хозяев нынешнего первенства.

"Правительство Республики Беларусь объявило о запрете на импорт новых автомобилей Skoda Auto. До выяснения ситуации местный импортер в Беларуси с 5 мая 2021 года на неопределенный срок остановил сбыт новых автомобилей Skoda Auto", - констатировал в письменном ответе на запрос DW Мартин Ежек из пресс-службы чешского автостроителя Skoda Auto - стопроцентной дочерней компании немецкого концерна Volkswagen (VW).

"Мы надеемся вскоре разрешить ситуацию в интересах наших клиентов", - добавил он.

Представитель компании не стал отвечать на вопрос DW, поставлялись ли до сих пор автомобили марки Skoda на белорусский рынок полностью с российского завода VW в Калуге или частично поступали также с головного предприятия в Чехии.

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Beiersdorf сообщил DW, что принял к сведению "список тех товаров, которые запрещены к импорту и продаже на территории Республики Беларусь". Речь идет о линейке мужской косметики под брендом Nivea Man. "Мы сожалеем, что больше не можем обслуживать наших покупателей в Беларуси", - подчеркнула пресс-служба Beiersdorf. Она ушла от ответа, какую долю в глобальной выручке концерна занимал до сих пор белорусский рынок.

В свою очередь пресс-служба немецкого производителя моторных масел, автохимии и автокосметики Liqui Moly ответила на запрос DW, что "на эту тему мы в данный момент не хотим высказываться".

В середине января обладатели брендов Skoda, Nivea Man и Liqui Moly объявили, что откажутся от спонсирования ЧМ-2021, если часть матчей пройдет в Минске. В качестве причины они назвали систематические нарушения прав человека в Беларуси и жестокое обращение властей с мирными демонстрантами.

Эти заявления последовали вскоре после того, как министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас призвал не делать "пиар-подарков" режиму Лукашенко. После ультиматума трех своих финансовых партнеров, в том числе генерального спонсора первенства компании Skoda, Международной федерации хоккея на льду (IIHF) ничего не оставалось, как отказаться от первоначального плана провести ЧМ-2021 в двух странах - Латвии и Беларуси. В итоге теперь все матчи пройдут с 21 мая по 6 июня в Риге.