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Клуб редакторов в помощь! В Топ-30 белорусских YouTube-каналов больше всего like у канала TUT.BY, dislike - у канала ОНТ
Источник материала: Партизан
У тридцати, самых просматриваемых в Беларуси YouTube-каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492.
У тридцати, самых просматриваемых в Беларуси YouTube-каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492, пишет .
В тройку лидеров по просмотрам в апреле вошли TUT.BY, БЕЛСАТ NEWS и Реальная Беларусь,
Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в апреле 2021 — 57 683 872, что на 5,7% меньше, чем у проанализированных каналов в марте 2021 и на 45,4% меньше, чем в ноябре 2020.
У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492.
Больше всего комментариев собрал канал TUT.BY — 54 745.
Самое большое количество расшариваний (поделиться) у телеканала ОНТ — 8 628.
Самое большое количество Like (понравилось) у канала TUT.BY — 360 287.
Больше всего Dislike (не понравилось) у телеканала ОНТ — 31 272.
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Клуб редакторов в помощь! В Топ-30 белорусских YouTube-каналов больше всего like у канала TUT.BY, dislike - у канала ОНТ
У тридцати, самых просматриваемых в Беларуси YouTube-каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492.
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