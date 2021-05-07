Клуб редакторов в помощь! В Топ-30 белорусских YouTube-каналов больше всего like у канала TUT.BY, dislike - у канала ОНТ

У тридцати, самых просматриваемых в Беларуси YouTube-каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492, пишет .





В тройку лидеров по просмотрам в апреле вошли TUT.BY, БЕЛСАТ NEWS и Реальная Беларусь, сообщает infopolicy.biz с ссылкой на Baltic Internet Policy Initiative. infopolicy.biz с ссылкой на Baltic Internet Policy Initiative.





Общее число просмотров видео, проанализированных каналов, составило в апреле 2021 — 57 683 872, что на 5,7% меньше, чем у проанализированных каналов в марте 2021 и на 45,4% меньше, чем в ноябре 2020.





У тридцати, самых просматриваемых каналов, суммарное количество просмотров составило — 51 205 492.





Больше всего комментариев собрал канал TUT.BY — 54 745.

Самое большое количество расшариваний (поделиться) у телеканала ОНТ — 8 628.





Самое большое количество Like (понравилось) у канала TUT.BY — 360 287.

Больше всего Dislike (не понравилось) у телеканала ОНТ — 31 272.



