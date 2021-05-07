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Рынок новых авто в апреле. Как дела без Skoda Rapid?

07.05.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Одним из факторов, повлиявшим на итоги продаж новых авто в апреле стал временный запрет Skoda Rapid, который в мае перерос в приостановление продаж всех машин этой марки в стране. Но, как видно из статистики Белорусской автомобильной ассоциации, место Rapid потихоньку занимает калужский близнец Volkswagen Polo.


По итогам продаж новых авто (включая коммерческие) дилеры показали практически такой же результат, как и в марте — 4288 авто против 4271. Между прочим, это на 11% больше, чем в апреле прошлого года, так что рынок демонстрирует пусть и небольшой, но все же рост.


Преодолеть планку в 1000 проданных авто за месяц смогла лишь LADA — 1093 автомобиля. Ближайший конкурент — Geely — отстал более чем в два раза с результатом 517 авто. И всего девять дилеров смогли продать более ста автомобилей за месяц.

В отсутствии популярной модели Rapid марка Skoda ожидаемо опустилась на шестое место, поменявшись с Renault. И, как мы уже знаем, в ответ на отказ Skoda спонсировать чемпионат мира по хоккею продажи авто этой марки в Беларуси полностью приостановлены и пока нельзя купить даже машины российской сборки.


Так выглядит 20-ка самых продаваемых моделей по итогам четырех месяцев

Kia Rio неожиданно потеснила LADA Vesta

Если говорить о моделях, то здесь тоже есть изменения. Из топ-20 самых продаваемых в апреле выбыла Skoda Rapid. В марте был проданы последние 100 автомобилей. А вот что реально удивило, так это неожиданный взлет на первое место Kia Rio — в апреле было продано 480 автомобилей. Давненько LADA Vesta не была на втором месте в топе. Третье место занял Volksvagen Polo. Учитывая, что он технически идентичен Skoda Rapid, часть желающих купить чешский лифтбек российской сборки обратила свои взоры на Polo.


Удивило и неожиданное падение спроса на Geely Coolray с 335 авто в марте до 210 в апреле. Хотя по итогам четырех месяцев он остался на четвертом месте. Но при этом отметим великолепный скачок Geely Tugella. В апреле было продано 74 экземпляра этого купе-кроссовера. Самая дорогая модель в гамме разом обошла в апреле таких грандов, как Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Nissan X-Trail и Toyota RAV4.

Чего ждать дальше? Предполагаем, что временный запрет на продажу всех автомобилей марки Skoda мало скажется на общих итогах продаж. Большая часть покупателей явно не замрут в ожидании, а пойдут тратить деньги на покупку конкурентов. Если относительная стабильность сохранится и дальше, то и май вряд ли будет провальным.

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Белорусская автомобильная ассоциация подвела итоги продаж новых авто в апреле. Кто занял место Skoda Rapid?
 
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