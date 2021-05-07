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«Рассчитываю до салюта вернуться домой». 54-летний дворник из Бреста бежит из Минска ультрамарафон к 9 мая

07.05.2021 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Юрий Мурашов — легенда среди брестских любителей бега. В его арсенале — 12-часовой бег на Чемпионате Смоленской области, где он занял первое место в возрастной категории 50−60 лет, сутки марафона из Пинска в Брест, потом — из Барановичей в Брест. Каждый раз дистанция увеличивается — 100 километров, 170, 220. Сейчас Юрий поставил новую цель — пробежать из Минска к «звезде» Брестской крепости меньше чем за трое суток, а это 340 километров. Без сопровождения, с одним рюкзаком за спиной.


Фото из личного архива героя

Стартанул Юрий 7 мая в 8.00 из минской «Малиновки». А вот хватит сил добежать ко Дню Победы, спортсмен не загадывает.

— Неизвестно, как поведет себя организм, дистанция длинная, в полтора раза длиннее, чем из Барановичей. Но очень рассчитываю успеть до салюта вернуться домой.
Сон входит в планы, но по опыту предыдущих забегов, он обычно скудный — час-два. И под открытым небом в спальном мешке.


По образованию Юрий учитель физкультуры, но последние 20 лет по специальности не работал, а нашел себя в профессии дворника. Сначала в ЖРЭУ, а после в поликлинике и магазине. Мотивы выбора не самой престижной профессией объясняет свободой. Ранние подъемы, уборка территории (Юрий трудится также в нескольких товариществах собственников), к обеду можно заняться любимым делом — бегом. Подготовка к марафону стандартная. 10−12 километров пробежки через день в рабочие дни и 20−25 по выходным.

Спонсоров спортсмен пытался найти, но не нашел. Поэтому экипировка — исключительно за свой счет. Каждые два часа марафонец намеревается выходить в прямой эфир и рассказывать о своих ощущениях на сайте брестских любителей бега. Там же можно будет отслеживать перемещения Юрия Мурашова по GPS.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Каждые два часа марафонец намеревается выходить в прямой эфир и рассказывать о своих ощущениях.
 
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