«Рассчитываю до салюта вернуться домой». 54-летний дворник из Бреста бежит из Минска ультрамарафон к 9 мая

Источник материала: Tut.by

Юрий Мурашов — легенда среди брестских любителей бега. В его арсенале — 12-часовой бег на Чемпионате Смоленской области, где он занял первое место в возрастной категории 50−60 лет, сутки марафона из Пинска в Брест, потом — из Барановичей в Брест. Каждый раз дистанция увеличивается — 100 километров, 170, 220. Сейчас Юрий поставил новую цель — пробежать из Минска к «звезде» Брестской крепости меньше чем за трое суток, а это 340 километров. Без сопровождения, с одним рюкзаком за спиной.



Фото из личного архива героя

Стартанул Юрий 7 мая в 8.00 из минской «Малиновки». А вот хватит сил добежать ко Дню Победы, спортсмен не загадывает.

— Неизвестно, как поведет себя организм, дистанция длинная, в полтора раза длиннее, чем из Барановичей. Но очень рассчитываю успеть до салюта вернуться домой.

Сон входит в планы, но по опыту предыдущих забегов, он обычно скудный — час-два. И под открытым небом в спальном мешке.





По образованию Юрий учитель физкультуры, но последние 20 лет по специальности не работал, а нашел себя в профессии дворника. Сначала в ЖРЭУ, а после в поликлинике и магазине. Мотивы выбора не самой престижной профессией объясняет свободой. Ранние подъемы, уборка территории (Юрий трудится также в нескольких товариществах собственников), к обеду можно заняться любимым делом — бегом. Подготовка к марафону стандартная. 10−12 километров пробежки через день в рабочие дни и 20−25 по выходным.

Спонсоров спортсмен пытался найти, но не нашел. Поэтому экипировка — исключительно за свой счет. Каждые два часа марафонец намеревается выходить в прямой эфир и рассказывать о своих ощущениях на сайте брестских любителей бега . Там же можно будет отслеживать перемещения Юрия Мурашова по GPS.