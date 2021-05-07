«Вкладывать стоит 10% от зарплаты». Куда вложить свои деньги в кризис

Источник материала: Tut.by

Как вложить свои деньги, чтобы уберечь их от инфляции? FINANCE.TUT.BY вместе с «Альпари» начинают цикл «Энциклопедия финансовых рынков», в котором мы будем рассказывать, что можно сделать со своими сбережениями, чтобы не только сохранить их, но и, возможно, приумножить.

В первом материале разберем, что такое финансовые рынки, какими они могут быть и как белорусы могут вкладывать в них свои деньги.

Что такое финансовый рынок?

— Любой рынок — это место, где встречаются покупатели и продавцы. Их главная цель — заработать. Купить товар подешевле, а продать — подороже, — объясняет Кирилл Рудович, эксперт «Альпари Евразия». — На финансовом рынке товарами, или, правильно говоря, финансовыми активами могут выступать самые разные инвестиционные инструменты: валюты, драгоценные металлы, акции компаний, биржевые товары. Главное отличие торговли на финансовых рынках заключается в том, что покупателей и продавцов не сильно интересует сам актив. Им интересна только прибыль, которую они получают за счет разницы цен на актив при покупке и продаже.



Кирилл Рудович. Опыт работы на финансовых рынках — 12 лет. В «Альпари Евразия» работает уже шесть лет. Занимается анализом финансовых рынков, разработкой торговых роботов для торговли на них, разрабатывает торговые стратегии и методы управления рисками

Первой официальной формальной биржей можно считать биржу в Амстердаме, появившуюся в 17-м веке. Именно там обращались свободно конвертируемые активы — бонды и акции компаний. Бонды на то время — это больше похожие на векселя долговые расписки. Выпускали их не только страны, но и отдельные города и компании. В то время уже существовали первые акционерные общества. Их акции свободно обращались на бирже в Амстердаме и других биржах. Например, акции Ост-Индской компании. Немногим позже, в 18-м веке, на акциях «Компании Южных морей» крупно прогорел известный ученый Исаак Ньютон, но это уже совсем другая история. Активно развиваться финансовый рынок начал в конце 19-го века. Правда, в некоторых странах его развитие было приостановлено. Например, в России с приходом советской власти все товарные и фондовые биржи были закрыты.

Основные участники финансового рынка — покупатели и продавцы. Ими могут быть как юрлица (инвестиционные фонды, компании), так и физлица. Для покупателей финансовый рынок — это способ вложить свои деньги с возможностью получить прибыль. Продавцы же с его помощью могут получить инвестиции для развития. Например, вы можете купить акции APPLE и заработать, продав их на пике курса. А компания вложит ваши деньги в свое развитие.

Инфраструктуру финансового рынка создают фондовые, валютные и торговые биржи — места, где и происходит торговля финансовыми инструментами. Биржи регулируют продажи, обеспечивают максимальную концентрацию спроса и предложения, помогают создать свободную конкуренцию и следят, чтобы все играли по правилам. Чтобы получить доступ на биржу, покупатели и продавцы прибегают к услугам брокеров. Брокеры — это финансовые посредники, которые выводят сделки своих клиентов на биржу, где они исполняются.

— Мы представляем биржу, как в кино: стоят люди и по очереди что-то кричат в несколько телефонных трубок. Сейчас такие торги закрыты, вся торговля проходит в электронном виде в специальной программе, где ты видишь активы, цены, можешь выставить заявку, отслеживать результаты, — рассказывает Кирилл Рудович.

Какими бывают финансовые рынки?

Финансовые рынки разделяются в зависимости от того, что на них покупают и продают. Можно выделить несколько основных:

Валютный рынок. Здесь покупают и продают иностранные валюты. Покупая или сдавая доллары в обменнике, вы участвуете в операциях на белорусском валютном рынке.

Здесь покупают и продают иностранные валюты. Покупая или сдавая доллары в обменнике, вы участвуете в операциях на белорусском валютном рынке. Форекс. Это еще один рынок, на котором совершаются сделки с валютой. Но если на белорусском рынке валютой торгуют в основном только белорусы, то Форекс — мировой рынок: доступ к нему есть у всех.

Это еще один рынок, на котором совершаются сделки с валютой. Но если на белорусском рынке валютой торгуют в основном только белорусы, то Форекс — мировой рынок: доступ к нему есть у всех. Рынок драгоценных металлов. Это в первую очередь золото, серебро, платина, палладий. Помимо металлов продаваться и покупаться могут и производные инструменты на них — фьючерсы, опционы. Это бумаги о принадлежности какого-то количества драгметалла, а заработать можно на разнице в цене между покупкой и продажей таких документов. За покупкой производных инструментов нужно идти на биржу.

Это в первую очередь золото, серебро, платина, палладий. Помимо металлов продаваться и покупаться могут и производные инструменты на них — фьючерсы, опционы. Это бумаги о принадлежности какого-то количества драгметалла, а заработать можно на разнице в цене между покупкой и продажей таких документов. За покупкой производных инструментов нужно идти на биржу. Рынок облигаций. Облигация — это долговая расписка о том, что вы одолжили заемщику определенную сумму, а он должен вернуть вам ее с процентами в установленный срок. Облигации могут быть государственными и коммерческими — выпущенными какими-либо компаниями. Государственные облигации эксперты считают более надежными, потому что они обеспечены собственностью страны, которая их выпустила. С корпоративными облигациями все сложнее: если компания объявит дефолт (заявит о невозможности платить по долгам. — Прим. TUT.BY), ее имущества может не хватить, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами.

Облигация — это долговая расписка о том, что вы одолжили заемщику определенную сумму, а он должен вернуть вам ее с процентами в установленный срок. Облигации могут быть государственными и коммерческими — выпущенными какими-либо компаниями. Государственные облигации эксперты считают более надежными, потому что они обеспечены собственностью страны, которая их выпустила. С корпоративными облигациями все сложнее: если компания объявит дефолт (заявит о невозможности платить по долгам. — Прим. TUT.BY), ее имущества может не хватить, чтобы рассчитаться со всеми кредиторами. Фондовый рынок. На фондовом рынке продаются и покупаются ценные бумаги — акции и облигации корпораций. На локальной бирже продаются только ценные бумаги местных компаний, а на глобальной — бумаги в том числе иностранных предприятий. К глобальным биржам относятся Московская биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и другие.

На фондовом рынке продаются и покупаются ценные бумаги — акции и облигации корпораций. На локальной бирже продаются только ценные бумаги местных компаний, а на глобальной — бумаги в том числе иностранных предприятий. К глобальным биржам относятся Московская биржа, Нью-Йоркская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и другие. Рынок криптовалют. Различные криптовалюты покупаются и продаются онлайн на специальных криптобиржах и зачисляются на криптокошельки. Криптобиржи работают по всему миру.





Какие финансовые рынки есть в Беларуси?

— У нас есть валютный рынок, — говорит Кирилл Рудович. — Работает Белорусская валютно-фондовая биржа, компании реально покупают и продают на ней валюту, курсы плавающие и устанавливаются на основе спроса и предложения покупателей и продавцов.

Есть в Беларуси и рынок драгоценных металлов. Слитки золота, серебра, реже — платины, монеты из драгметаллов можно купить в отделениях банков. Однако здесь стоит учитывать нюансы. Однако Кирилл Рудович отмечает, что это может быть не самым выгодным делом.

— Есть огромный спред — разница между ценами на покупку и продажу. Условно, один грамм стоит один доллар, но выкупить его обратно банк готов только за 60 центов, — поясняет эксперт.

Есть в Беларуси и рынок облигаций: их выпускает как государство, так и частные компании. Купить и продать облигации можно с помощью банка. А вот фондовый рынок, констатирует Кирилл Рудович, существует в основном на бумаге.

— Одна из основных проблем белорусского фондового рынка — его неликвидность. Скажем, вы купили 1000 акций какого-нибудь завода по одному рублю за штуку. Но если вы захотите продать их, то может получиться, что продавать будет некому. Либо кто-то будет готов купить их только по 10 копеек за акцию, и в итоге вы потеряете деньги, — комментирует собеседник. — Еще одна проблема белорусского фондового рынка — низкая ликвидность. Даже если вам удалось купить акции понравившегося предприятия, есть риск, что в будущем продавать их вы будете дольше, чем предполагали. Одна из причин — большая доля государственного капитала в общем объеме эмиссии акций ОАО. В свободном обращении находится несравнимо меньшее количество акций. Также, став миноритарным владельцем акций предприятия с государственным участием, вы можете столкнуться с одним из вариантом государственной поддержки — конвертацией задолженности предприятия в дополнительную эмиссию акций, после чего доля миноритарных инвесторов будет размыта. Акции белорусских компаний также часто приобретаются внебиржевым способом — например, через приватизацию.

Как белорусу выйти на мировые финансовые рынки?

У каждого белоруса есть возможность покупать и продавать финансовые инструменты не только на белорусском рынке, но и на глобальных. Например, торговать валютой можно на международном рынке Форекс.

— Компании, осуществляющие такие торги, например, «Альпари» , находятся в Беларуси. Можно прийти в офис, задать все интересующие вопросы, пообщаться с людьми, все происходит на родном языке. Еще здесь минимальный порог входа: даже с 10 долларами можно открыть самую маленькую сделку, — говорит Кирилл Рудович.





На международных рынках можно купить и драгоценные металлы. Например, можно купить золотой слиток в австрийском банке. А можно приобрести контракты на драгоценные металлы или их производные на иностранной бирже.

— Эти контракты говорят, что в настоящее время вы якобы владеете, к примеру, 100 унциями золота. Но само золото вам не дадут, вы можете только получить разницу в цене, когда закроете контракт — продадите бумагу. Говорят, что мировой оборот бумажного золота в десятки или даже сотни раз превышает запасы физического золота, — отмечает Кирилл Рудович.

Также на иностранной бирже можно купить акции и облигации зарубежных компаний. Попасть на фондовый рынок другой страны белорусу можно несколькими способами, но все они довольно сложные.

— Чтобы покупать акции самостоятельно, необходимо было разрешение Нацбанка. Оно не требуется только в случае облигаций. В запросе нужно указать, сколько акций вы хотите купить и по какой цене, а Нацбанк в течение трех дней даст добро или нет. И неважно, что за эти дни ситуация на рынке может измениться. Есть хорошая новость: с 9 июля 2021 года это требование отменяется, продавать и покупать акции можно будет без уведомления. Но встает вторая проблема — поиск брокера, через которого вы сможете покупать акции, например, на американских биржах. Американские брокеры почти наверняка откажутся работать с клиентами из Беларуси: мы для них считаемся неблагонадежной страной. Белорусы могут обратиться к российским брокерам, которые предлагают доступ не только к российскому, но и к мировому фондовому рынку. Однако на российском фондовом рынке мы считаемся нерезидентами и должны платить налог 35% от полученной прибыли, — говорит собеседник.





Еще один способ для белоруса купить акции или облигации иностранных компаний — это обратиться в компанию, управляющую активами, например, в банк.

— Некоторые наши банки предлагают доверительное управление: их сотрудники покупают для вас акции, продают их — выполняют ваши поручения как посредники. В этом случае думать о разрешении Нацбанка и о поисках брокера не нужно. Но главное препятствие здесь — достаточно высокие минимальные суммы, с которыми можно войти в доверительное управление. Это связано со стоимостью активов: например, одна акция Amazon может стоить около 2000 долларов, — констатирует эксперт. — Фондовый рынок дает много перспектив, но начинающий трейдер с небольшим капиталом наткнется здесь на разные барьеры: начиная от административных процедур входа и заканчивая минимальными суммами. Скорее, это место для тех, кто уже скопил капитал и хочет его сохранить, обогнав инфляцию.

Почему многие боятся вкладывать деньги в финансовые рынки?

Основное вложение средств для большинства белорусов — это по-прежнему банковский депозит. По мнению Кирилла Рудовича, многие по привычке доверяют только банкам, потому что уровень финансовой грамотности белорусов пока остается достаточно низким.

— Это идет еще из Советского Союза, где призывали хранить деньги в сберегательной кассе. При этом, когда в СССР была только сберкасса, фондовый рынок США уже предлагал гражданам различные инструменты. За 50 лет инвесторы, которые вкладывали в него условные 10% от зарплаты, могли выйти на пенсию достаточно богатыми людьми. У нас было по-другому: положил накопления на сберкнижку под 2% годовых, которые потом, к сожалению, обесценились в начале 90-х. Часто люди просто не знают, что существуют еще и другие финансовые инструменты.

Также многие предпочитают банки, поскольку возврат средств, лежащих на депозитах, гарантируется законом.





Какие правила помогут начинающему инвестору обезопасить свои деньги?

— Самый важный момент — не стоит кидаться в омут с головой, — подчеркивает собеседник. — Заходить на какой-то рынок нужно с суммой, с которой вы готовы попрощаться. Тогда, если что-то случится, это не станет трагедией всей вашей жизни. Выделите некоторую сумму и работайте с ней. Считается, что вкладывать стоит 10% от зарплаты. Но эту сумму лучше распределять между разными активами. Часть денег лежит на депозите, часть — в акциях, часть — в драгоценных металлах, часть — дома под подушкой. Если вы на чем-то одном потеряли, на чем-то другом сможете заработать. Например, в начале пандемии фондовые рынки рухнули, а золото в то же время обновило рекорды.

Если говорить об акциях, то здесь одной из самых безопасных можно назвать стратегию «купил и держи».

— Она работает только на длительном промежутке времени. Вы купили что-то и не стали богатым мгновенно, но зато лет через 20−30 сохранили свой капитал и даже его приумножили. Именно так в США создавалось поколение крупных инвесторов. А попытки заработать быстро ведут к печальным последствиям, — говорит Кирилл Рудович. — На Форексе стратегия «купил и держи» не совсем работает, потому что валюты постоянно колеблются. В отличие от акций, которые инвесторы могут не продавать десятилетиями, здесь речь идет о более коротких промежутках времени.





Эксперт также подобрал для нас книги, которые помогут погрузиться в тему финансовых рынков:

1. «Разумный инвестор. Полное руководство по стоимостному инвестированию», Бенджамин Грэхем.

2. «Анализ ценных бумаг», Бенджамин Грэхем, Дэвид Додд.

3. «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы», Филип Фишер.

4. «Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом», Александр Элдер.

5. «Технический анализ. Полный курс», Джек Швагер.

6. «Технический анализ фьючерсных рынков: Теория и практика», Джон Мэрфи.

7. «Межрыночный анализ. Принципы взаимодействия финансовых рынков», Джон Мэрфи.

8. «Торговля акциями. Классическая формула тайминга, управления капиталом и эмоциями», Джесси Ливермор.

9. «Черепахи-трейдеры. Легендарная история, ее уроки и результаты», Майкл Ковел.

10. «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», Нассим Талеб.

11. «Иррациональный оптимизм. Как безрассудное поведение управляет рынками», Роберт Шиллер.

12. «Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями», Уоррен Баффет.

13. «Уоррен Баффет. Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора», Роберт Хагстром.

14. «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами», Ларри Уильямс.

15. «Игра на деньги», Адам Смит.

16. «Покер лжецов. Откровения с Уолл-стрит», Майкл Льюис.

17. «Игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы», Майкл Льюис

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Альпари Евразия — белорусская компания бренда Альпари. Бренд основан в 1998 г. и сегодня занимает лидирующие позиции, работая с клиентами из разных стран. Компании группы имеют необходимые лицензии для совершения операций на внебиржевом рынке Форекс.