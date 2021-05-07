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«Вкладывать стоит 10% от зарплаты». Куда вложить свои деньги в кризис
Источник материала: Tut.by
Как вложить свои деньги, чтобы уберечь их от инфляции? FINANCE.TUT.BY вместе с
В первом материале разберем, что такое финансовые рынки, какими они могут быть и как белорусы могут вкладывать в них свои деньги.
Что такое финансовый рынок?
— Любой рынок — это место, где встречаются покупатели и продавцы. Их главная цель — заработать. Купить товар подешевле, а продать — подороже, — объясняет Кирилл Рудович, эксперт «Альпари Евразия». — На финансовом рынке товарами, или, правильно говоря, финансовыми активами могут выступать самые разные инвестиционные инструменты: валюты, драгоценные металлы, акции компаний, биржевые товары. Главное отличие торговли на финансовых рынках заключается в том, что покупателей и продавцов не сильно интересует сам актив. Им интересна только прибыль, которую они получают за счет разницы цен на актив при покупке и продаже.
Первой официальной формальной биржей можно считать биржу в Амстердаме, появившуюся в 17-м веке. Именно там обращались свободно конвертируемые активы — бонды и акции компаний. Бонды на то время — это больше похожие на векселя долговые расписки. Выпускали их не только страны, но и отдельные города и компании. В то время уже существовали первые акционерные общества. Их акции свободно обращались на бирже в Амстердаме и других биржах. Например, акции Ост-Индской компании. Немногим позже, в 18-м веке, на акциях «Компании Южных морей» крупно прогорел известный ученый Исаак Ньютон, но это уже совсем другая история. Активно развиваться финансовый рынок начал в конце 19-го века. Правда, в некоторых странах его развитие было приостановлено. Например, в России с приходом советской власти все товарные и фондовые биржи были закрыты.
Основные участники финансового рынка — покупатели и продавцы. Ими могут быть как юрлица (инвестиционные фонды, компании), так и физлица. Для покупателей финансовый рынок — это способ вложить свои деньги с возможностью получить прибыль. Продавцы же с его помощью могут получить инвестиции для развития. Например, вы можете купить акции APPLE и заработать, продав их на пике курса. А компания вложит ваши деньги в свое развитие.
Инфраструктуру финансового рынка создают фондовые, валютные и торговые биржи — места, где и происходит торговля финансовыми инструментами. Биржи регулируют продажи, обеспечивают максимальную концентрацию спроса и предложения, помогают создать свободную конкуренцию и следят, чтобы все играли по правилам. Чтобы получить доступ на биржу, покупатели и продавцы прибегают к услугам брокеров. Брокеры — это финансовые посредники, которые выводят сделки своих клиентов на биржу, где они исполняются.
— Мы представляем биржу, как в кино: стоят люди и по очереди что-то кричат в несколько телефонных трубок. Сейчас такие торги закрыты, вся торговля проходит в электронном виде в специальной программе, где ты видишь активы, цены, можешь выставить заявку, отслеживать результаты, — рассказывает Кирилл Рудович.
Какими бывают финансовые рынки?
Финансовые рынки разделяются в зависимости от того, что на них покупают и продают. Можно выделить несколько основных:
Какие финансовые рынки есть в Беларуси?
— У нас есть валютный рынок, — говорит Кирилл Рудович. — Работает Белорусская валютно-фондовая биржа, компании реально покупают и продают на ней валюту, курсы плавающие и устанавливаются на основе спроса и предложения покупателей и продавцов.
Есть в Беларуси и рынок драгоценных металлов. Слитки золота, серебра, реже — платины, монеты из драгметаллов можно купить в отделениях банков. Однако здесь стоит учитывать нюансы. Однако Кирилл Рудович отмечает, что это может быть не самым выгодным делом.
— Есть огромный спред — разница между ценами на покупку и продажу. Условно, один грамм стоит один доллар, но выкупить его обратно банк готов только за 60 центов, — поясняет эксперт.
Есть в Беларуси и рынок облигаций: их выпускает как государство, так и частные компании. Купить и продать облигации можно с помощью банка. А вот фондовый рынок, констатирует Кирилл Рудович, существует в основном на бумаге.
— Одна из основных проблем белорусского фондового рынка — его неликвидность. Скажем, вы купили 1000 акций какого-нибудь завода по одному рублю за штуку. Но если вы захотите продать их, то может получиться, что продавать будет некому. Либо кто-то будет готов купить их только по 10 копеек за акцию, и в итоге вы потеряете деньги, — комментирует собеседник. — Еще одна проблема белорусского фондового рынка — низкая ликвидность. Даже если вам удалось купить акции понравившегося предприятия, есть риск, что в будущем продавать их вы будете дольше, чем предполагали. Одна из причин — большая доля государственного капитала в общем объеме эмиссии акций ОАО. В свободном обращении находится несравнимо меньшее количество акций. Также, став миноритарным владельцем акций предприятия с государственным участием, вы можете столкнуться с одним из вариантом государственной поддержки — конвертацией задолженности предприятия в дополнительную эмиссию акций, после чего доля миноритарных инвесторов будет размыта. Акции белорусских компаний также часто приобретаются внебиржевым способом — например, через приватизацию.
Как белорусу выйти на мировые финансовые рынки?
У каждого белоруса есть возможность покупать и продавать финансовые инструменты не только на белорусском рынке, но и на глобальных. Например, торговать валютой можно на международном рынке Форекс.
— Компании, осуществляющие такие торги, например,
На международных рынках можно купить и драгоценные металлы. Например, можно купить золотой слиток в австрийском банке. А можно приобрести контракты на драгоценные металлы или их производные на иностранной бирже.
— Эти контракты говорят, что в настоящее время вы якобы владеете, к примеру, 100 унциями золота. Но само золото вам не дадут, вы можете только получить разницу в цене, когда закроете контракт — продадите бумагу. Говорят, что мировой оборот бумажного золота в десятки или даже сотни раз превышает запасы физического золота, — отмечает Кирилл Рудович.
Также на иностранной бирже можно купить акции и облигации зарубежных компаний. Попасть на фондовый рынок другой страны белорусу можно несколькими способами, но все они довольно сложные.
— Чтобы покупать акции самостоятельно, необходимо было разрешение Нацбанка. Оно не требуется только в случае облигаций. В запросе нужно указать, сколько акций вы хотите купить и по какой цене, а Нацбанк в течение трех дней даст добро или нет. И неважно, что за эти дни ситуация на рынке может измениться. Есть хорошая новость: с 9 июля 2021 года это требование отменяется, продавать и покупать акции можно будет без уведомления. Но встает вторая проблема — поиск брокера, через которого вы сможете покупать акции, например, на американских биржах. Американские брокеры почти наверняка откажутся работать с клиентами из Беларуси: мы для них считаемся неблагонадежной страной. Белорусы могут обратиться к российским брокерам, которые предлагают доступ не только к российскому, но и к мировому фондовому рынку. Однако на российском фондовом рынке мы считаемся нерезидентами и должны платить налог 35% от полученной прибыли, — говорит собеседник.
Еще один способ для белоруса купить акции или облигации иностранных компаний — это обратиться в компанию, управляющую активами, например, в банк.
— Некоторые наши банки предлагают доверительное управление: их сотрудники покупают для вас акции, продают их — выполняют ваши поручения как посредники. В этом случае думать о разрешении Нацбанка и о поисках брокера не нужно. Но главное препятствие здесь — достаточно высокие минимальные суммы, с которыми можно войти в доверительное управление. Это связано со стоимостью активов: например, одна акция Amazon может стоить около 2000 долларов, — констатирует эксперт. — Фондовый рынок дает много перспектив, но начинающий трейдер с небольшим капиталом наткнется здесь на разные барьеры: начиная от административных процедур входа и заканчивая минимальными суммами. Скорее, это место для тех, кто уже скопил капитал и хочет его сохранить, обогнав инфляцию.
Почему многие боятся вкладывать деньги в финансовые рынки?
Основное вложение средств для большинства белорусов — это по-прежнему банковский депозит. По мнению Кирилла Рудовича, многие по привычке доверяют только банкам, потому что уровень финансовой грамотности белорусов пока остается достаточно низким.
— Это идет еще из Советского Союза, где призывали хранить деньги в сберегательной кассе. При этом, когда в СССР была только сберкасса, фондовый рынок США уже предлагал гражданам различные инструменты. За 50 лет инвесторы, которые вкладывали в него условные 10% от зарплаты, могли выйти на пенсию достаточно богатыми людьми. У нас было по-другому: положил накопления на сберкнижку под 2% годовых, которые потом, к сожалению, обесценились в начале 90-х. Часто люди просто не знают, что существуют еще и другие финансовые инструменты.
Также многие предпочитают банки, поскольку возврат средств, лежащих на депозитах, гарантируется законом.
Какие правила помогут начинающему инвестору обезопасить свои деньги?
— Самый важный момент — не стоит кидаться в омут с головой, — подчеркивает собеседник. — Заходить на какой-то рынок нужно с суммой, с которой вы готовы попрощаться. Тогда, если что-то случится, это не станет трагедией всей вашей жизни. Выделите некоторую сумму и работайте с ней. Считается, что вкладывать стоит 10% от зарплаты. Но эту сумму лучше распределять между разными активами. Часть денег лежит на депозите, часть — в акциях, часть — в драгоценных металлах, часть — дома под подушкой. Если вы на чем-то одном потеряли, на чем-то другом сможете заработать. Например, в начале пандемии фондовые рынки рухнули, а золото в то же время обновило рекорды.
Если говорить об акциях, то здесь одной из самых безопасных можно назвать стратегию «купил и держи».
— Она работает только на длительном промежутке времени. Вы купили что-то и не стали богатым мгновенно, но зато лет через 20−30 сохранили свой капитал и даже его приумножили. Именно так в США создавалось поколение крупных инвесторов. А попытки заработать быстро ведут к печальным последствиям, — говорит Кирилл Рудович. — На Форексе стратегия «купил и держи» не совсем работает, потому что валюты постоянно колеблются. В отличие от акций, которые инвесторы могут не продавать десятилетиями, здесь речь идет о более коротких промежутках времени.
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Начинаем цикл «Энциклопедия финансовых рынков». В нем мы ответим на основные вопросы о финансовых рынках, активах и о том, как можно на них зарабатывать....
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