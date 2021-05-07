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За оскорбление Карпенкова – полтора года «домашней химии»
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
6 мая в Бресте огласили приговор местного жителя Сергею Зубовичу, которого обвиняли в оскорблении представителя власти.
Об этом
По версии обвинения Сергей Зубович 23 сентября прошлого года оставил оскорбительный комментарий в одном из телеграм-чатов в адрес Николая Карпенкова, который тогда работал начальником ГУБОПиК.
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Потерпевший требовал взыскать с обвиняемого 1000 рублей возмещения морального вреда. Иск был отозван, так как Сергей Зубович во время суда добровольно выплатил всю сумму.
Брестчанина признали виновным и назначили полтора года «домашней химии». Именно столько запросило обвинение.
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Потерпевший требовал взыскать с обвиняемого 1000 рублей.
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