Водитель троллейбуса объехал пробку по встречной полосе, но попался на камеру (видео)

Источник материала: Onliner

Случай в Гомеле свидетельствует о контроле дорожной обстановки не только на улицах, но и с помощью камер, утверждается в сообщении УВД региона. На днях инспекторы во время мониторинга центральных улиц Гомеля выявили незаурядное нарушение со стороны водителя троллейбуса.

«4 мая в 8:00 водитель троллейбуса №8, двигаясь по ул. Советской, на которой в утренние часы постоянно проходит большой поток машин, решил не дожидаться возможности проезда и объехать пробку, — сообщили в УВД Гомельской области. — Он через двойную сплошную линию разметки выехал на полосу встречного движения, по которой объехал все стоящие автомобили».

«Нарушение было зафиксировано и передано ближайшему экипажу ГАИ, — говорится в сообщении. — Водитель троллейбуса пояснил, что не успевал в положенное время приехать к следующему остановочному пункту, поэтому и прибегнул к такому маневру. Он признал свою вину, но был привлечен к административной ответственности, так как грубо нарушил ПДД, чем подверг опасности не только себя, но и всех пассажиров».

Стоит отметить, что именно 4 мая именно на ул. Советской в облцентре произошло смертельное ДТП, которое не смогли предотвратить при помощи «осуществления мониторинга центральных улиц Гомеля». Водитель Citroen сбил двух детей, в результате наезда девочка погибла . Гибель шестилетней Ульяны многие горожане восприняли как личную трагедию — на месте аварии создали стихийный мемориал, люди приносили цветы и игрушки. Происшествию предшествовал проезд Citroen на красный сигнал. Насколько известно, это далеко не первый случай на ул. Советской. Примечательно, что опасная ситуация с игнорированием сигнала светофора повторилась буквально на следующий день после аварии, всколыхнувшей город.

Сами жители облцентра видят решение ситуации не в контроле, а в конструктивных решениях: например, строительстве ограждения.

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