Нацбанк: золотовалютные резервы выросли на $337,9 миллиона

Источник материала: Onliner

Регулятор отчитался о состоянии ЗВР. На 1 мая они составили $7,3 миллиарда. За апрель они выросли на 4,9%. Напомним, за март уровень ЗВР упал на 2,5% и остановился на отметке ниже $7 миллиардов.

«Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО „Белорусская валютно-фондовая биржа“, увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет, — объясняет регулятор. — В апреле 2021 года Правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $105 миллионов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 миллиардов».