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На видео показали работу Xiaomi Mi MIX Fold в «Windows-режиме» (видео)
Источник материала: Onliner
На YouTube появилось видео с работой Xiaomi Mi MIX Fold в раскрытом режиме. Смартфон превращается в планшет, а его операционную систему издалека можно принять за Windows. Однако это по-прежнему оболочка MIUI 12.
Особенность работы в таком режиме — открытие нескольких окон и возможность сворачивать их, раскрывать в полный экран и перемещать. Словом, все как на настольных операционных системах вроде Windows и macOS. Также есть аналог кнопки «Пуск» в левом нижнем углу.
Xiaomi
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На YouTube появилось видео с работой Xiaomi Mi MIX Fold в раскрытом режиме. Смартфон превращается в планшет, а его операционную систему издалека можно принять за Windows. Однако...
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