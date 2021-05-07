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На видео показали работу Xiaomi Mi MIX Fold в «Windows-режиме» (видео)

07.05.2021 09:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На YouTube появилось видео с работой Xiaomi Mi MIX Fold в раскрытом режиме. Смартфон превращается в планшет, а его операционную систему издалека можно принять за Windows. Однако это по-прежнему оболочка MIUI 12.

Особенность работы в таком режиме — открытие нескольких окон и возможность сворачивать их, раскрывать в полный экран и перемещать. Словом, все как на настольных операционных системах вроде Windows и macOS. Также есть аналог кнопки «Пуск» в левом нижнем углу.

Xiaomi собирается продать в этом году не менее 500 тысяч Mi MIX Fold. Смартфон стал первым устройством компании с гибким экраном. Диагональ основного дисплея составляет 8,01 дюйма при разрешении 2480×1860 точек. Базовая версия стоит примерно $1500.

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На YouTube появилось видео с работой Xiaomi Mi MIX Fold в раскрытом режиме. Смартфон превращается в планшет, а его операционную систему издалека можно принять за Windows. Однако...
 
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