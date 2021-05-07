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A1 предлагает скидки на популярные «айфоны». Что и на сколько подешевело
Источник материала: Tut.by
А1 на официальном сайте заявил о снижении цен не три модели iPhone до 4 июля. Правда, некоторые модификации смартфонов получится купить дешевле только если заключить с оператором дополнительное соглашение на обслуживание.
Аппараты — iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone Xr — доступны по сниженным ценам как при единовременном платеже, так и в рассрочку. Но при выборе рассрочки размер скидки — ощутимо меньше.
Если платить сразу, то цены такие:
А если заключить с компанией соглашение на условии обслуживания не менее 12 месяцев на тарифном плане c абонентской платой не ниже, чем на «Комфорт L», то по акции предлагают еще несколько аппаратов:
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Аппараты - iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone Xr - доступны по сниженным ценам как при единовременном платеже, так и в рассрочку.
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