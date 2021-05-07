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A1 предлагает скидки на популярные «айфоны». Что и на сколько подешевело

07.05.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А1 на официальном сайте заявил о снижении цен не три модели iPhone до 4 июля. Правда, некоторые модификации смартфонов получится купить дешевле только если заключить с оператором дополнительное соглашение на обслуживание.


Фото: The Verge

Аппараты — iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone Xr — доступны по сниженным ценам как при единовременном платеже, так и в рассрочку. Но при выборе рассрочки размер скидки — ощутимо меньше.

Если платить сразу, то цены такие: iPhone 12 (64 ГБ) — 2899 рублей (минус 200 рублей), iPhone 12 (128 ГБ) — 3099 рублей (минус 200 рублей), iPhone 12 mini (64 ГБ) — 2499 рублей (минус 200 рублей), iPhone 12 mini (128 ГБ) — 2699 рублей (минус 200 рублей). Эти предложения не подразумевают соглашения на обслуживание в течение какого-то времени в сети оператора.

А если заключить с компанией соглашение на условии обслуживания не менее 12 месяцев на тарифном плане c абонентской платой не ниже, чем на «Комфорт L», то по акции предлагают еще несколько аппаратов: iPhone 12 (256 ГБ) стоит 3379 рублей (минус 320 рублей), iPhone 12 mini (256 ГБ) оценили в 2989 рублей (минус 310 рублей), iPhone Xr (64 ГБ) — 1699 рублей (минус 200 рублей), iPhone Xr (128 ГБ) — в 1869 рублей (минус 230 рублей).

 
 
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Аппараты - iPhone 12, iPhone 12 mini и iPhone Xr - доступны по сниженным ценам как при единовременном платеже, так и в рассрочку.
 
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