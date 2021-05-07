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В Гомеле водитель троллейбуса объехал пробку по встречке

07.05.2021 09:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле водитель троллейбуса объехал затор по встречной полосе. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.

Как рассказали в областной ГАИ, утром 4 мая водитель троллейбуса № 8, двигаясь по улице Советской, решил объехать пробку: он пересек двойную сплошную линию разметки и по полосе встречного движения объехал все стоящие автомобили.

Водитель троллейбуса пояснил, что не успевал в положенное время приехать к следующему остановочному пункту, поэтому и прибегнул к таким противоправным мерам. Он признал свою вину, но тем не менее был привлечен к административной ответственности.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гомель
 
 
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Водитель признал свою вину, но тем не менее был привлечен к административной ответственности.
 
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