|
В Гомеле водитель троллейбуса объехал пробку по встречке
Источник материала: Tut.by
В Гомеле водитель троллейбуса объехал затор по встречной полосе. Инцидент попал в объектив камеры наружного наблюдения.
Как
Водитель троллейбуса пояснил, что не успевал в положенное время приехать к следующему остановочному пункту, поэтому и прибегнул к таким противоправным мерам. Он признал свою вину, но тем не менее был привлечен к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель признал свою вину, но тем не менее был привлечен к административной ответственности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)