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ЗВР Беларуси в апреле выросли на $337,9 млн

07.05.2021 10:09 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 г, по предварительным данным, составили почти $7,278 млрд долл (в эквиваленте).

За апрель золотовалютные резервы выросли на $337,9 млн (на 4,9%) после сокращения в марте на $174,5 млн (на 2,5%), сообщает управление информации и общественных связей Нацбанка Беларуси.

"Рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», увеличением стоимости монетарного золота, а также поступлением иностранной валюты в бюджет", - говорится в сообщении регулятора.

В апреле 2021 г правительством исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка $105 млн.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год, объем международных резервных активов на 1 января 2022 года должен составить не менее $6 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 мая 2021 г, по предварительным данным, составили почти $7,278 млрд долл (в эквиваленте).
 
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