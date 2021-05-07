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Фотофакт. Грустный шпиц: смотрите, кто в компании с Лукашенко на трибунах
Источник материала: Партизан
6 мая в графике Александра Григорьевича была запланирована хоккейная тренировка. После нее он остался на трибунах, чтобы посмотреть матч.
На лед одной из столичных арен вышли хоккеисты любительских команд «Щит» и «Бастион». За баталиями решил понаблюдать и Александр Григорьевич.
Фото: телеграм-канал Пул Первого
На фото, которые были опубликованы телеграмм-каналом «Пул Первого» видно, что Лукашенко смотрел хоккей не один. Рядом с ним, занимая отдельное место, находился и его любимый шпиц по кличке Умка.
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6 мая в графике Александра Григорьевича была запланирована хоккейная тренировка. После нее он остался на трибунах, чтобы посмотреть матч.
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