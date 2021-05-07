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Студент Артем Боярский - 370-й белорусский политзаключенный

07.05.2021 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенным 19-летнего Артема Боярского.


Артем Боярский / @viasna96
 
18 апреля после отбытия 25 суток административного ареста за участие в мирном собрании студента БГУ задержали милиционеры. Выяснилось, что в отношении него завели уголовное дело. Ему предъявили обвинения в "создании или руководстве экстремистским формированием". Боярский находится в СИЗО № 1 в Минске, сообщает spring96.org.

Парень рассказал адвокату, что 24 марта его пытали, заставляли признаться на видео в администрировании одного из телеграм-каналов.

Правозащитники признают "исключительно политический характер преследования Артема Боярского со стороны властей", требуют его освобождения, прекращения уголовного преследования и расследования фактов пыток.

Артем Боярский стал 370-м белорусским политзаключенным.

Четыре раза Боярский был стипендиатом специального фонда президента по поддержке талантливой молодежи, одарённых студентов и учащихся. В августе прошлого года он подписал открытое письмо об отказе от этого статуса в знак протеста.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское правозащитное сообщество признало политзаключенным 19-летнего Артема Боярского.
 
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