Заблокировано зеркало основного сайта телеканала «Белсат»

Источник материала: Tut.by

Зеркало телеканала «Белсат» было заблокировано по требованию Министерства информации. Об этом сообщает сам телеканал.



Скриншот сайта belsat.eu

Сайт Blstv.eu был зеркалом основного сайта «Белсата» belsat.eu, который заблокировали в конце августа 2020 года.

«Не хвалюйцеся, мы ніколі не пакінем вас без навінаў і цікавых артыкулаў! Найбліжэйшым часам вы зноўку зможаце зайсці на сайт „Белсату“, — говорится в сообщении телеканала. — А яшчэ вы заўсёды можаце чытаць навіны ў нашай праграме BelsatNews, што працуе на IOS і Android».

Напомним, что в марте этого года Министерство информации получило возможность блокировать «копии интернет-ресурса», то есть те ресурсы, что «сходные до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».