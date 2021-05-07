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Заблокировано зеркало основного сайта телеканала «Белсат»
Источник материала: Tut.by
Зеркало телеканала «Белсат» было заблокировано по требованию Министерства информации. Об этом
Сайт Blstv.eu был зеркалом основного сайта «Белсата» belsat.eu, который
«Не хвалюйцеся, мы ніколі не пакінем вас без навінаў і цікавых артыкулаў! Найбліжэйшым часам вы зноўку зможаце зайсці на сайт „Белсату“, — говорится в сообщении телеканала. — А яшчэ вы заўсёды можаце чытаць навіны ў нашай праграме BelsatNews, што працуе на IOS і Android».
Напомним, что в марте этого года Министерство информации
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На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, что в марте этого года Министерство информации получило возможность блокировать «копии интернет-ресурса».
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