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Лучший мультфильм «Оскара-2021» теперь доступен по-белорусски

07.05.2021 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анимацию «Душа», которая стала лучшим мультфильмом на «Оскаре-2021» и самым кассовым проектом Disney и Pixar в СНГ, перевели на белорусский язык. Официальным дубляжом занималась компания «Кінаконг» по заказу VOKA. Мультфильм по-белорусски уже доступен на видеосервисе.


Восхищенные отзывы, многочисленные награды и рекорды по сборам в прокате сделали эту историю школьного учителя музыки Джо Гарднера, который случайно оказался в мире, где формируются увлечения, мечты и интересы людей, и познакомился там с еще не родившейся Душой 22, безусловным хитом Disney за последние годы.

Благодаря коллаборации VOKA с киностудией теперь герои мультфильма заговорили по-белорусски. Главные роли в нем дублировали Евгений Перлин (Джо), Светлана Тимохина (Душа 22), Наталья Кот-Кузьма (Терри) и Юлия Шпилевская (советник Джерри).

Кастингом и подготовкой дубляжа занималась компания «Кінаконг» под непосредственным управлением Disney — ее специалисты прослушивали всех кандидатов, отобранных белорусской стороной. И только на роль каждого из четырех главных героев нужно было предложить не меньше трех артистов, а всего в мультфильме их около 20. Киностудия комментировала каждую пробу и высылала свои правки, после чего принимала окончательное решение, голоса каких актеров больше всего подходят для персонажей с учетом их возраста и характера.

Перевод фильма также готовился по мировому стандарту Disney и в соответствии с прописанными в официальных документах нюансами, рассказывают в VOKA. Переводчик и режиссер дубляжа должны были учитывать, чтобы белорусский текст совпадал с мимикой героя, соответствовал стилю оригинального сценария и прошел все этапы редактуры и согласования.

В партнерстве с Disney VOKA также выпустил на белорусском языке мультфильм «Вверх» 2009 года. В будущем обещают работать над новыми переводами.

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Анимацию «Душа», которая стала лучшим мультфильмом на «Оскаре-2021», и самым кассовым проектом Disney и Pixar в СНГ, перевели на белорусский язык. Официальным дубляжом...
 
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