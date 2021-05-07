Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в деревне Грязь

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сначала популярный телеведущий, юморист и шоумен Максим Галкин заинтриговал поклонников обещанием показать что-нибудь новенькое, а затем снял на видео прогулку по замку в деревне Грязь, где живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми.

Напомним, оригинальную обстановку семейного гнездышка Галкин немного рассекретил еще осенью. Тогда шоумен показал необычный лифт для Аллы Пугачевой.

Теперь в сети обсуждают новую публикацию Галкина в Instagram : он показал интернет-пользователям красивые виды, открывающиеся с террасы его дома.

"Выходит барин на крыльцо, все, подбочась, обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет", – процитировал он поэму Пушкина "Граф Нулин", гуляя по территории замка.

Напомним, роскошный особняк для любимой супруги Аллы Пугачевой и будущих отпрысков, ведущий начал строить сразу после свадьбы с возлюбленной. Через семь лет строительство дома завершилось. Тогда источники рассказали, что замок обошелся Галкину в $10 миллионов.

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