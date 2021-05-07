|
Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в деревне Грязь
07.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Сначала популярный телеведущий, юморист и шоумен Максим Галкин заинтриговал поклонников обещанием показать что-нибудь новенькое, а затем снял на видео прогулку по замку в деревне Грязь, где живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми.
Напомним, оригинальную обстановку семейного гнездышка Галкин немного
Теперь в сети обсуждают новую публикацию Галкина в
"Выходит барин на крыльцо, все, подбочась, обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет", – процитировал он поэму Пушкина "Граф Нулин", гуляя по территории замка.
Напомним, роскошный особняк для любимой супруги Аллы Пугачевой и будущих отпрысков, ведущий начал строить сразу после свадьбы с возлюбленной. Через семь лет строительство дома завершилось. Тогда источники рассказали, что замок обошелся Галкину в $10 миллионов.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляя по территории замка, шоумен Максим Галкин наслаждался природой, пил черный кофе и цитировал Пушкина.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)