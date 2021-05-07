ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Галкин провел виртуальную экскурсию по замку в деревне Грязь

07.05.2021 10:27 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Сначала популярный телеведущий, юморист и шоумен Максим Галкин заинтриговал поклонников обещанием показать что-нибудь новенькое, а затем снял на видео прогулку по замку в деревне Грязь, где живет вместе с Аллой Пугачевой и детьми.

Напомним, оригинальную обстановку семейного гнездышка Галкин немного рассекретил еще осенью. Тогда шоумен показал необычный лифт для Аллы Пугачевой.

Теперь в сети обсуждают новую публикацию Галкина в Instagram: он показал интернет-пользователям красивые виды, открывающиеся с террасы его дома.

"Выходит барин на крыльцо, все, подбочась, обозревает. Его довольное лицо приятной важностью сияет", – процитировал он поэму Пушкина "Граф Нулин", гуляя по территории замка.

Напомним, роскошный особняк для любимой супруги Аллы Пугачевой и будущих отпрысков, ведущий начал строить сразу после свадьбы с возлюбленной. Через семь лет строительство дома завершилось. Тогда источники рассказали, что замок обошелся Галкину в $10 миллионов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гуляя по территории замка, шоумен Максим Галкин наслаждался природой, пил черный кофе и цитировал Пушкина.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси заблокировали сайт телеканала «Белсат»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by