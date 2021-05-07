Кусок тротуара и песок с детской площадки. Коммунальщики показали чудеса дорожного ремонта (видео)

Источник материала: Onliner

В Гродно изобрели новую технологию ремонта дорожных ям. Два рабочих отломали кусок тротуара и уложили его в дорожную яму. Чтобы все это держалось, из детской песочницы взяли ведро песка, засыпали в щели и ногами утрамбовали. Все было зафиксировано на видео.

Ситуацию засняла на телефон местная жительница. Она как-то заранее догадалась, что песок возьмут из песочницы: наверное, житейский опыт, пишет AutoGrodno.

Ту самую дыру, которая образовалась в тротуаре, засыпали землей. Логического объяснения такого ремонта найти сложно. Разве что в скором времени разломанный тротуар заменят красивой плиткой? Известно, что ремонт по новой технологии провели во дворе дома №55 по улице Домбровского.

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