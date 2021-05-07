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Кусок тротуара и песок с детской площадки. Коммунальщики показали чудеса дорожного ремонта (видео)
Источник материала: Onliner
В Гродно изобрели новую технологию ремонта дорожных ям. Два рабочих отломали кусок тротуара и уложили его в дорожную яму. Чтобы все это держалось, из детской песочницы взяли ведро песка, засыпали в щели и ногами утрамбовали. Все было зафиксировано на видео.
Ситуацию засняла на телефон местная жительница. Она как-то заранее догадалась, что песок возьмут из песочницы: наверное, житейский опыт,
Ту самую дыру, которая образовалась в тротуаре, засыпали землей. Логического объяснения такого ремонта найти сложно. Разве что в скором времени разломанный тротуар заменят красивой плиткой? Известно, что ремонт по новой технологии провели во дворе дома №55 по улице Домбровского.
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В Гродно изобрели новую технологию ремонта дорожных ям. Два рабочих отломали кусок тротуара и уложили его в дорожную яму. Чтобы все это держалось, из детской...
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