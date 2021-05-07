Стали известны моторы, с которыми к нам приедет новый Hyundai Tucson

Источник материала: Onliner

Портал Drom обратил внимание на то, что в базе данных Росстандарта недавно появилось ОТТС на новый Hyundai Tucson. Автомобиль будет поставляться в ТС из Кореи. Уже есть список агрегатов, которые предложат клиентам в нашем регионе.

Кроссовер привезут в Россию с двумя 2-литровыми двигателями — бензиновым G4NL-5 (атмосферный) и дизельным D4HD-5. Первый развивает 150 л. с. мощности и 192 Н·м крутящего момента, второй — 186 л. с. и 416 Н·м. Эти моторы хорошо известны поклонникам Hyundai по третьему поколению данного паркетника.

Дизельный агрегат будет доступен с 8-АКП, бензиновый — с «механикой» на шесть ступеней либо с 6-диапазонным «автоматом». Привод у Tucson по-прежнему будет либо передний, либо полный. Дебют данной модели состоялся осенью прошлого года. Машина получила очень смелый дизайн и улучшенное оснащение. Tucson построен на одной платформе с Kia Sportage.