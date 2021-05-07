ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мошенники выманили у пенсионерки 83 тысячи рублей (видео)

07.05.2021 10:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Министерство внутренних дел сообщило об установлении нескольких участников международной группировки, которые занимались выманиванием денег у доверчивых белорусов. Одной из жертв стала 61-летняя пенсионерка, со счета которой пропало примерно 83 тысячи рублей.

В одном только Минске злоумышленники, представляясь банкирами, узнали данные карт у 14 человек и вывели более 500 тысяч рублей. Помимо пострадавшей пенсионерки, двое жителей Московского и Партизанского районов тоже потеряли крупные суммы — примерно 40 тысяч рублей в общей сложности.

Следователи дают правовую оценку действиям задержанных и устанавливают новых участников преступной группы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство внутренних дел сообщило об установлении нескольких участников международной группировки, которые занимались выманиванием денег у доверчивых...
 
Новости дня
Новости разные
 
ЗВР впервые выросли в этом году
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by