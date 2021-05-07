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Мошенники выманили у пенсионерки 83 тысячи рублей (видео)
Источник материала: Onliner
Министерство внутренних дел сообщило об установлении нескольких участников международной группировки, которые занимались выманиванием денег у доверчивых белорусов. Одной из жертв стала 61-летняя пенсионерка, со счета которой пропало примерно 83 тысячи рублей.
В одном только Минске злоумышленники, представляясь банкирами, узнали данные карт у 14 человек и вывели более 500 тысяч рублей. Помимо пострадавшей пенсионерки, двое жителей Московского и Партизанского районов тоже потеряли крупные суммы — примерно 40 тысяч рублей в общей сложности.
Следователи дают правовую оценку действиям задержанных и устанавливают новых участников преступной группы.
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Министерство внутренних дел сообщило об установлении нескольких участников международной группировки, которые занимались выманиванием денег у доверчивых...
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