Мининформ заблокировал доступ к «зеркалу» сайта «Белсата»

По требованию Министерства информации заблокирован доступ к «зеркальному» сайту вещающего на Беларусь польского телеканала «Белсат» — blstv.eu (основной сайт — belsat.eu).





При попытке перейти по адресу «зеркала» отображается следующее сообщение: «Доступ к ресурсу ограничен во исполнение решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого на основании Закона Республики Беларусь О средствах массовой информации. Доступ к ресурсу ограничен на основании пункта 11 Положения о порядке ограничения доступа к информационным ресурсам (их составным частям), размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет».

О том, что «зеркало» перестало работать, утром 7 мая телеканал сообщил в своем телеграм-канале: «Друзья, наш сайт blstv.eu заблокировали! Он был «зеркалом» на основной сайт belsat.eu, который также был заблокирован властями. Не волнуйтесь, мы никогда не оставим вас без новостей и интересных статей! В самое ближайшее время вы сможете зайти на наш сайт».

Стоит отметить, что основной сайт и его «зеркало» доступны через VPN. Основной сайт «Белсата» был заблокирован 21 августа прошлого года наряду с более чем 40 другими интернет-ресурсами новостной и общественно-политической направленности.

Многие владельцы сайтов стали создавать «зеркала», на которых дублировалось содержание ресурсов, доступ к которым был ограничен. Однако 25 марта этого года в положение о порядке ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу внесли изменения, касающиеся «зеркал».

Теперь Мининформ при выявлении копии интернет-ресурса направляет уведомление в госинспекцию по электросвязи Министерства связи и информатизации для включения соответствующего идентификатора интернет-ресурса в список ограниченного доступа.

Так, 12 апреля был заблокирован доступ к сайту naviny.online — «зеркалу» интернет-газеты БелаПАН. Основной сайт — naviny.by — заблокирован решением Мининформа в конце августа 2020 года. Причиной блокировки стали статьи, которые, по мнению властей, «негативно характеризуют ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитируют деятельность государственных органов».

10 апреля новый министр информации Владимир Перцов заявил о необходимости «расставить точки над «i» в медиасфере».

«Пора, наверное, все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как действия, как минимум наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране и принимать соответствующие меры — ограничительные, запретительные. Может быть, какое-то наказание за это. Мне кажется, время пришло», — заявил министр.

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