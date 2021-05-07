ЗВР впервые выросли в этом году

Золотовалютные резервы Беларуси в апреле впервые в этом году показали положительную динамику, увеличившись на 4,9%, сообщило управление информации Национального банка.





На 1 мая 2021 года резервы составили 7.277,9 млн долларов в эквиваленте.

«За апрель 2021 года золотовалютные резервы выросли на 337,9 млн долларов (на 4,9%) после сокращения в марте на 174,5 млн долларов (на 2,5%)», — отметила пресс-служба Нацбанка.

Как поясняет регулятор, рост уровня золотовалютных резервов в апреле в основном обусловлен покупкой Нацбанком иностранной валюты на внутреннем рынке, а также увеличением стоимости монетарного золота и поступлением иностранной валюты в бюджет.

При этом, как следует из сообщения Нацбанка, в апреле 2021 года платежи государства по внешним и внутренним обязательствам были относительно невелики (105 млн долларов).

Как сообщалось, в первом квартале на фоне значительных платежей по долгам золотовалютные резервы Беларуси снизились на 528,5 млн долларов, или на 7,1%.

Нацбанк напоминает, что согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год международные резервные активы к концу года должны составить не менее 6 млрд долларов.

При этом председатель правления Нацбанка Павел Каллаур во время пресс-конференции 15 апреля предположил, что резервы Беларуси к концу года составят «более 6 млрд долларов» и будут покрывать примерно два месяца импорта товаров и услуг.

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц на последнем расширенном заседании правления отмечал, что дальнейшее снижение резервов в 2021 году ожидается в связи с необходимостью выплат по государственному долгу, платежи по которому составят 3,3 млрд долларов.

«В складывающихся экономических условиях прогнозируемое снижение золотовалютных резервов до величины, эквивалентной не менее чем двум месяцам импорта товаров и услуг, не несет чрезмерных рисков для макроэкономической стабильности», — отмечал Калечиц.

За 2020 год золотовалютные резервы значительно сократились — на 1,9 млрд долларов, или на 20,5% (на начало 2020-го составили 9,4 млрд долларов).

В прошлом году резервы существенно снижались дважды: в марте — на 1.018,4 млн долларов и в августе — на 1.399,8 млн. Уменьшение резервов было обусловлено ростом девальвационных ожиданий, которые, по мнению экономистов, в марте были вызваны пандемией, а в августе — политическим кризисом.

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