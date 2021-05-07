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На  следующей неделе в Минске начнут отключать отопление

07.05.2021 10:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 12 мая начнут отключать отопление у всех категорий потребителей — в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах, сообщила пресс-служба Мингорисполкома.

На  следующей неделе в Минске начнут отключать отопление

Такое решение принято 6 мая на заседании Минского горисполкома с учетом прогнозов синоптиков.

В административных зданиях и на производствах отопление начали отключать 15 апреля.

Обычно отопительный сезон в столице завершается во второй-третьей декаде апреля. В прошлом году из-за пандемии отопительный сезон был продлен до 8 мая в жилых и административных зданиях и до 26 мая в учреждениях образования и здравоохранения.  

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске 12 мая начнут отключать отопление у всех категорий потребителей — в жилых домах, детских садах, школах и социальных объектах, сообщила пресс-служба...
 
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