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Доллар обвалился на белорусской бирже утром 7 мая
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала недели корзина валют подешевела на 0,49%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара обвалился ещё на 0,0145 BYN до 2,5341 BYN/USD — минимума за 137 дней (4,5 месяца).
Доллар быстро дешевеет уже третий день. Его стоимость за это время упала на 0,0339 BYN.
Курс евро снизился на 0,0016 BYN до 3,0659 BYN/EUR.
Стоимость евро снижается уже шестой день подряд. За это время курс евро упал на 0,0393 BYN до минимума за 162 дня. До минимума за полгода не хватает меньше трёх недель.
Курс российского рубля опустился на 0,0018 BYN до 3,4183 BYN/100 RUB.
Московская биржа
Российский рубль значительно укрепляется утром на торгах в Москве. Курс доллара упал до 74,10 RUB/USD — минимума почти за полтора месяца. За сутки доллар подешевел на полрубля.
Курс евро опустился до 89,46 RUB/EUR. Это на 24 копейки меньше, чем было утром в четверг.
Укрепление российского рубля поддерживает белорусский рубль.
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Курс евро снизился на 0,0016 BYN до 3,0659 BYN/EUR.
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