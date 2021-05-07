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Эти знаки Зодиака ждут резкие перемены в мае 2021: найдите себя в списке везунчиков!
Источник материала: UDF
Фото: freepik.com
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Телец
Тельцам звезды сулят по-настоящему звездный час. Вам придется вести себя очень активно, чтобы реализовать себя и получить максимум от всех предоставленных шансов. Месяц готовит вам несколько судьбоносных знакомств, интересных встреч и ярких впечатлений.
Дева
Девам в мае уготованы невероятные приключения. Так как на вашей стороне сама Фортуна, обязательно воспользуйтесь этим временем для поездок и путешествий, которые могут перевернуть всю жизнь. Астрологи говорят, что поиски новой работы, если вы нацелены на это, увенчаются успехом.
Весы
Весов впереди ждет куча незабываемых впечатлений. Новыми красками заиграет ваша личная жизнь, возможны неожиданные и приятные встречи. При этом звезды советуют бережно относиться к имеющимся отношениям.
Козерог
Для Козерогов май 2021 будет очень успешным. Испытания, которые сыпались на них в последнее время, уходят в прошлое, впереди ждут интересные моменты и приятные знакомства.
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Девам в мае уготованы невероятные приключения.
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