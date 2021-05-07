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Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины

07.05.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины
Коллаж: РБК-Украина
7 мая православный мир вспоминает мученика Евсея, который считался повелителем посевных работ. Обо всех приметах, обычаях и табу этого дня - читайте в нашем материале ниже.

Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.

По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.

Наши предки прославляли Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возврат летних дней и вращение белого Солнцеворота.

Основные приметы этого дня:


Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи - время сеять овес.

Если с лозы и ивы пух летит - пришло время посева позднего овса.

Много комаров в этот день - будет хороший урожай овса.

Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.

Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.

Вокруг звезд черные или белые венчики - к дождю.

Лучи солнца темнеют - к грозе.

Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание - к сильной грозе и порывистому ветру.

Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков - к урожаю проса.

Что категорически нельзя делать в этот день:



В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.

Также нельзя ссориться и ругаться.

В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.
 
 
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В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.
 
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