Источник материала: UDF



Коллаж: РБК-Украина

Основные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 7 мая: что можно и нельзя делать, все приметы дня, у кого именины В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.

Также в этот день проводились обряды, которые были призваны пробудить землю и принести всем здоровье.По традиции утверждали, что на Евсея всех гнет к земле, а к людям пристает маета. Желая избавиться от проблем, люди совершали молитвы и умывались святой водой.Наши предки прославляли Майю Златовласку – Мать всех богов. В ее честь было принято зажигать специальный огонь, который символизировал возврат летних дней и вращение белого Солнцеворота.Если в этот день береза распустилась или показались крылатые муравьи - время сеять овес.Если с лозы и ивы пух летит - пришло время посева позднего овса.Много комаров в этот день - будет хороший урожай овса.Если рожь в дождь посеять, то сорняки замучают.Если вечером заря желтого цвета, то дождей не жди.Вокруг звезд черные или белые венчики - к дождю.Лучи солнца темнеют - к грозе.Над горизонтом повисли низкие облака, края которых имеют четкое очертание - к сильной грозе и порывистому ветру.Сильная завязь орехов, большие почки на осине, урожай сморчков - к урожаю проса.В этот день нельзя выяснять отношения на работе и дома.Также нельзя ссориться и ругаться.В этот день именины празднуют Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Иван, Леонтий, Савва, Станислав, Фома, Людмила, Венедикт, Людомир.