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Вместо выплат фронтовикам в Беларусии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая
Источник материала: UDF
Мемориальный комплекс «Шуневка»
Программу мероприятий опубликовала областная газета «Витебские вести». Среди них значится реконструкция под названием, «Помните, люди» для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.
Правда, на видео, которое опубликовал в фейсбуке очевидец Александр Цвирко, никаких школьников не заметно.
На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь.
Когда женщины оказываются у памятника, с другой стороны к ним подбегают люди в красных костюмах и с красными лентами, которые, судя по всему, должны символизировать пламя.
Тем временем, как пишет местное издание Tut.by со ссылкой на представителя Министерства труда и соцзащиты Беларуси, единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году, в отличие от прошлых, в стране не будет.
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На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу.
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