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Вместо выплат фронтовикам в Беларусии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая

07.05.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вместо выплат фронтовикам в Беларусии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая
Мемориальный комплекс «Шуневка»
Необычный перформанс устроили в Витебской области, на месте деревни Шуневка, которую действительно сожгли во время оккупации.

Программу мероприятий опубликовала областная газета «Витебские вести». Среди них значится реконструкция под названием, «Помните, люди» для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

Правда, на видео, которое опубликовал в фейсбуке очевидец Александр Цвирко, никаких школьников не заметно.

На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь.

Когда женщины оказываются у памятника, с другой стороны к ним подбегают люди в красных костюмах и с красными лентами, которые, судя по всему, должны символизировать пламя.

Тем временем, как пишет местное издание Tut.by со ссылкой на представителя Министерства труда и соцзащиты Беларуси, единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году, в отличие от прошлых, в стране не будет.
 
 
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На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу.
 
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