Источник материала: UDF



Мемориальный комплекс «Шуневка»

Власти Беларуси устроили «театрализованную реконструкцию» сожжения людей в деревне Шуневка к 9 мая.



▶️ https://t.co/Cvzg4LM7wR



Видео: соцсети pic.twitter.com/BuhEAsXKbU — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 6, 2021

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вместо выплат фронтовикам в Беларусии власти устроили театрализованное «сожжение» людей к 9 мая На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу.

Программу мероприятий опубликовала областная газета «Витебские вести». Среди них значится реконструкция под названием, «Помните, люди» для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.Правда, на видео, которое опубликовал в фейсбуке очевидец Александр Цвирко, никаких школьников не заметно.На записи люди в форме солдат Третьего рейха с оружием в руках гонят группу женщин к мемориалу, изображая при этом немецкую и почему-то английскую речь.Когда женщины оказываются у памятника, с другой стороны к ним подбегают люди в красных костюмах и с красными лентами, которые, судя по всему, должны символизировать пламя.Тем временем, как пишет местное издание Tut.by со ссылкой на представителя Министерства труда и соцзащиты Беларуси, единовременных выплат ветеранам к 9 мая в этом году, в отличие от прошлых, в стране не будет.