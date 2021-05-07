Радио «МИР»: новости, хиты, подарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня – День радио. Радио «МИР» вещает не только в России, но и странах Содружества. Передачи ведутся на ультракоротких волнах, а также через интернет и спутниковое вещание.

Радио «МИР» звучит в двенадцати городах Беларуси. А смотрят прямые трансляции в социальных сетях тысячи пользователей. Это стало возможным благодаря мультимедийной студии. Современная техника позволят проводить полноценные радиоконцерты. Белорусские артисты презентуют здесь свои новые песни и исполняют любимые хиты. Слушателей радио «МИР» ждут приятные дорогие подарки: уже разыграна одна квартира в престижном районе Минска, до конца года хозяев обретут еще три. Включать любимую волну можно в любой точке планеты с помощью приложения для смартфона.

В Азербайджане радиостанция «МИР» вещает уже 18-й год и входит в пятерку самых популярных в рейтинге национального телевидения и радиовещания. Настроиться на нее можно на частоте 105 FM. Сюжеты корреспондентов азербайджанского представительства всегда можно услышать в программе «Мир новостей Содружества», которая выходит пять раз в неделю, а также в развлекательно-познавательной передаче «Это мы».

Вот уже три года радио «МИР» вещает во всех машинах Армении. На частоте 93.7 FM каждый час выходят выпуски новостей, а по утрам программа «Бодрое утро». Два часа ведущие рассказывают о самых интересных мероприятиях и датах дня. Также вводят в курс финансовых и погодных новостей. Радио «МИР» покрывает всю территорию Араратской долины.