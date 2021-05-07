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Безос продал акции Amazon на $2,5 млрд

07.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании на сумму около $2,48 млрд. Как сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), он продал порядка 740 тыс. акций Amazon в понедельник и вторник.




За 2020 год Безос продал акции компании более чем на $9 млрд, при этом около $1 млрд ежегодно он выделяет на свой аэрокосмический проект Blue Origin.

Безос является самым богатым человеком в мире с состоянием в $190 млрд.

Капитализация Amazon с начала текущего года практически не изменилась и составляет $1,67 трлн, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 11% за этот период.
 
 
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Основатель и главный исполнительный директор Amazon.com Inc. Джефф Безос продал акции компании на сумму около $2,48 млрд. Как сообщается в документах, направленных в...
 
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