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Определены финалисты Лиги Европы

07.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Английский клуб "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" сыграют в финале Лиги Европы.




"Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях ответный матч 1/2 финала Лиги Европы итальянский "Роме" (2:3), тем не менее, пробился в решающую стадию. До этого в первой встрече, которая прошла в Великобритании, одержал верх "Манчестер Юнайтед" - 6:2.

Вторым финалистом турнира стал испанский "Вильярреал", который впервые в своей истории, пробился в столь высокую стадию соревнований. Футболисты обыграли на домашнем поле "Арсенал" (2:1), а в гостевой встрече в Лондоне завершили матч вничью - 0:0.

Финал Лиги Европы пройдет 26 мая в польском Гданьске. УЕФА ранее заявлял, что решающий турнир смогут посетить 9,5 тысяч болельщиков.
 
 
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Английский клуб "Манчестер Юнайтед" и испанский "Вильярреал" сыграют в финале Лиги Европы.
 
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