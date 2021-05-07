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Один из обвиняемых по делу о покушении на Лукашенко просит о статусе беженца в Украине

07.05.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Могилевского регионального отделения партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Виталий Макаренко, который фигурирует в деле о покушении на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сыновей, просит Украину предоставить ему статус беженца.

Об этом пишет «Радыё Свабода».

Виталий Макаренко является одним из 10 человек, которым объявили обвинения по делу о якобы покушении на Лукашенко. В частности, его обвиняют по статье о «заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти».

Сейчас у Макаренко уже есть вид на жительство в Украине. Он обратился в Государственную миграционную службу Украины с просьбой предоставить ему статус беженца или дополнительную защиту.

«Вид на жительство позволяет мне находиться в Украине, а статус беженца защищает от выдачи власти Лукашенко, которая уже предоставила мне статус обвиняемого в так называемом перевороте и покушении на Лукашенко, и, более того, уже заочно арестовала и сообщила, что будет просить об экстрадиции. Поэтому я решил обратиться за помощью к украинскому государству», ㅡ говорит мужчина.

Кроме того, Макаренко и его адвокат хотят обратиться в Офис Генерального прокурора. Там они хотят рассказать о политических мотивах дела против Макаренко и попросить о его невыдаче Беларуси, а также получить информацию о запросе на экстрадицию.

Сам Макаренко называет дело явно «политическим» и «сфальсифицированным». Он также предположил, что его включили в список фигурантов дела для популяризации заявлений об «украинском следе», ведь мужчина тесно связан с Украиной ㅡ здесь живет его семья.

«Я даже не знаю, что белорусская сторона может написать в запросе. Мне было бы интересно его прочитать, я не предпринял никаких действий, которые можно охарактеризовать как заговор или попытку (заговора — ред.)», ㅡ сказал он.

О каком покушении идет речь?


В апреле самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что спецслужбы США планировали покушение на него и его сыновей. По его словам, в Гомельской области даже нашли погреб, в котором должны были держать детей.

Федеральная служба безопасности Беларуси заявила о задержании двух человек, которые якобы «совместно с украинскими националистами» планировали организовать в Беларуси переворот.

В качестве доказательства телеканал ОНТ («Общенациональное телевидение Беларуси») опубликовал сюжет с якобы записанным на скрытую камеру разговором двух задержанных мужчин. На записях мужчины якобы обсуждают «устранение самого главного», «блокирование работы ОМОНа» и «захват символических объектов в центре города», пишет hromadske.ua
 
 
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Глава Могилевского регионального отделения партии «Белорусский народный фронт» (БНФ) Виталий Макаренко, который фигурирует в деле о покушении на...
 
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