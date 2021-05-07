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В Беларуси сняли с полок товары Nivea. Спросили у немецкого производителя, что он думает об этом запрете
Источник материала: Tut.by
Правительство еще 23 апреля
— Мы приняли к сведению белорусское постановление и перечень товаров, запрещенный к ввозу и продаже на территории Беларуси, и действуем соответствующим образом, — ответили в компании Beiersdorf.
Там также сообщили, что приоритет компании — радовать своих покупателей, и она делает это «в соответствии с высочайшими международными стандартами качества и безопасности, а также с соблюдением всех требований законодательства».
Запрет на Nivea в Беларуси
Помимо Nivea и других брендов компании Beiersdorf в список запрещенных попали товары Skoda Auto и Liqui Moly. Согласно документу, запрет на эту продукцию будет действовать 6 месяцев.
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В Беларуси сняли с полок товары Nivea. Спросили у немецкого производителя, что он думает об этом запрете
FINANCE.TUT.BY обратился за комментарием по поводу запрета к владельцу бренда Nivea - немецкой компании Beiersdorf.
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