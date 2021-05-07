В Беларуси сняли с полок товары Nivea. Спросили у немецкого производителя, что он думает об этом запрете

Источник материала: Tut.by

Правительство еще 23 апреля установило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси «с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа». Под запрет попала в том числе продукция всех брендов, принадлежащих немецкой компании Beirsdorf. К ним относится не только популярная Nivea, но и некоторые другие, менее распространенные в Беларуси: например, Florena, La Prairie, Skin Stories. С 5 мая ритейл должен был снять с продажи эти товары, в том числе Nivea (остатки можно будет распродать после маркировки). FINANCE.TUT.BY попросил Beiersdorf прокомментировать сложившуюся ситуацию.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Beiersdorf AG

— Мы приняли к сведению белорусское постановление и перечень товаров, запрещенный к ввозу и продаже на территории Беларуси, и действуем соответствующим образом, — ответили в компании Beiersdorf.

Там также сообщили, что приоритет компании — радовать своих покупателей, и она делает это «в соответствии с высочайшими международными стандартами качества и безопасности, а также с соблюдением всех требований законодательства».

Запрет на Nivea в Беларуси начал действовать с 5 мая. Теперь ее запрещено ввозить в Беларусь, а остатки можно распродать только с маркировкой. Запрет не распространяет на ввоз из-за границы для личного пользования.

Помимо Nivea и других брендов компании Beiersdorf в список запрещенных попали товары Skoda Auto и Liqui Moly. Согласно документу, запрет на эту продукцию будет действовать 6 месяцев.