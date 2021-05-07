|
Одиночество: Лукашенко смотрел хоккей со шпицем
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Вечером 6 мая правитель Беларуси остался после тренировки на арене «Лебяжий парк», чтобы посмотреть матч любительских команд.
Играли команды второй лиги любительского чемпионата Минска «Щит» и «Бастион». За первую выступают старший и младший сыновья Лукашенко.
Сам правитель разместился на трибуне. Его одиночество скрасил шпиц.
Если раньше Лукашенко на неформальных мероприятиях сопровождала команда приближенных чиновников и бизнесменов, то теперь он все чаще появляется на публике только с сыновьями и собакой.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если раньше Лукашенко на неформальных мероприятиях сопровождала команда приближенных чиновников и бизнесменов, то теперь он все чаще появляется на публике...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)