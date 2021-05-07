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Одиночество: Лукашенко смотрел хоккей со шпицем

07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вечером 6 мая правитель Беларуси остался после тренировки на арене «Лебяжий парк», чтобы посмотреть матч любительских команд.

Одиночество: Лукашенко смотрел хоккей со шпицем

Играли команды второй лиги любительского чемпионата Минска «Щит» и «Бастион». За первую выступают старший и младший сыновья Лукашенко.

Сам правитель разместился на трибуне. Его одиночество скрасил шпиц.

Если раньше Лукашенко на неформальных мероприятиях сопровождала команда приближенных чиновников и бизнесменов, то теперь он все чаще появляется на публике только с сыновьями и собакой.

Фотофакт. Лукашенко с «женским батальоном» и шпицем

 
Теги: Минск
 
 
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Если раньше Лукашенко на неформальных мероприятиях сопровождала команда приближенных чиновников и бизнесменов, то теперь он все чаще появляется на публике...
 
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