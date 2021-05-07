Заблокировано зеркало сайта «Белсата»

Источник материала: Салiдарнасць

Зеркало телеканала «Белсат», которое находилось по адресу Blstv.eu, было заблокировано по требованию Министерства информации.





Основный сайт «Белсата» по адресу belsat.eu заблокировали еще в конце августа 2020 года.

– Не хвалюйцеся, мы ніколі не пакінем вас без навінаў і цікавых артыкулаў! Найбліжэйшым часам вы зноўку зможаце зайсці на сайт «Белсату». А яшчэ вы заўсёды можаце чытаць навіны ў нашай праграме BelsatNews, што працуе на IOS і Android, – сообщает телеканал.

Напомним, 12 апреля был заблокирован доступ к сайту Naviny.online, который был зеркалом также заблокированного основного сайта Naviny.by.

В марте Министерство информации получило возможность блокировать «копии интернет-ресурса» – «сходные до степени смешения с интернет-ресурсом, доступ к которому ограничен».