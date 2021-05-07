Постоянно плачет: что сейчас происходит с Бузовой?

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Поющая ведущая" заверила поклонников, что самое страшное позади, но многие не поверили: когда Бузова записывала это видео в больничной палате, по ее щекам текли слезы.

Бузову госпитализировали в среду, 5 мая, и по некоторым данным она даже побывала в реанимации и непродолжительное время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Накануне вечером она сама вышла на связь : записала видео из больничной палаты и пояснила, что просто долго отходила от наркоза. При этом, что именно с ней случилось, до сих пор неизвестно. Певица сказала, что у нее сильно поднялась температура, хочется спать и ощущается сильная слабость.

"Самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Я вас люблю. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля", – рассказала Бузова в своем Instagram , не скрывая слез.

Также звезда "Дома-2" и телеканала ТНТ показала на видео, как ей вводят обезболивающее. Медсестра пояснила, что как минимум пять часов Бузова точно не будет чувствовать никакой боли.

Черная полоса преследует ее с начала 2021-го. Сначала Дава разбил ей сердце, а затем она лишилась "отдушины" , которой было шоу "Бородина против Бузовой" на телеканале ТНТ. Правда, затем на телеканале заверили, что скоро запустят новое шоу, в котором Ольга будет единственной ведущей. Рабочее название – "Селебрити". Как ожидается, в гости к Бузовой будут приходить популярные актеры, музыканты и другие представители российского шоу-бизнеса.

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