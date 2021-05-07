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Постоянно плачет: что сейчас происходит с Бузовой?
07.05.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Поющая ведущая" заверила поклонников, что самое страшное позади, но многие не поверили: когда Бузова записывала это видео в больничной палате, по ее щекам текли слезы.
Бузову госпитализировали в среду, 5 мая, и по некоторым данным она даже
Накануне вечером она сама
"Самое страшное позади. Сейчас только нужно восстанавливаться. Я вас люблю. Спасибо всем за добрые слова. Ваша Оля", – рассказала Бузова в своем
Также звезда "Дома-2" и телеканала ТНТ показала на видео, как ей вводят обезболивающее. Медсестра пояснила, что как минимум пять часов Бузова точно не будет чувствовать никакой боли.
Черная полоса преследует ее с начала 2021-го. Сначала Дава разбил ей сердце, а затем она
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Ольга Бузова снова вышла на связь из больничной палаты и показала, как медики вводят ей обезболивающее.
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