Поляки нашли самую крупную контрабанду сигарет из Беларуси в истории — три ж/д контейнера, 2,5 миллиона пачек на сумму около $10 миллионов

Источник материала: Onliner

Контрабанда почти 2,5 млн пачек сигарет на сумму около 37 млн злотых была пресечена на железнодорожном перегрузочном терминале Тересполя офицерами польской пограничной службы. Контрабанда въехала в Польшу из Беларуси в трех контейнерах по железной дороге.

Это самая крупная контрабанда сигарет в истории, задержанная Пограничной службой и Национальным налоговым управлением, сообщили в пятницу в совместном заявлении двух служб.

При проверке трех выбранных железнодорожных контейнеров с вермикулитом (такое удобрение), которые въехали в Польшу из Беларуси, там обнаружили сигареты. Много сигарет. Почти 2,5 млн пачек на сумму около 37 млн злотых.