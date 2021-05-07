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96% американских пользователей iOS запретили приложениям следить за ними
Источник материала: Onliner
Только четыре процента американских пользователей iOS после перехода на версию 14.5 разрешают сторонним приложениям отслеживать свои действия для отображения релевантной рекламы. Такие данные приводит Flurry Analytics,
Статистика приводится на основе анализа базы данных размером в 2,5 миллиона ежедневных пользователей мобильных устройств. В других странах ситуация чуть лучше: там около 11% из 5,3-миллионной контрольной аудитории разрешают приложениям следить за своими действиями.
iOS 14.5 при запуске сторонних приложений спрашивает пользователя, разрешает ли он сбор приложением данных для формирования контекстной рекламы.
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Только четыре процента американских пользователей iOS после перехода на версию 14.5 разрешают сторонним приложениям отслеживать свои действия для отображения...
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