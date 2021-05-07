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Рубль растет на открытии последних торгов недели
Источник материала: Навiны
Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись падением всех основных иностранных валют.
Доллар сдает 0,0149 пункта — 2,5337 белорусского рубля.
Евро теряет 0,0067 пункта — 3,0608 белорусского рубля.
Российский рубль проседает на 0,0015 пункта — 3,4186 белорусского рубля за 100 российских.
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Последние на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись падением всех основных иностранных валют.
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