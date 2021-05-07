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Строить дом из «народного» газосиликата тоже стало дороже. Посчитали, на сколько
Источник материала: Tut.by
Белорусскому застройщику не привыкать к изменениям цен, но в последнее время их переписывали чуть ли не каждую неделю. Сегодня изучили актуальную смету для строительства дома из газосиликатного блока по типовому проекту и сравнили ее с ценами годичной давности. Разница составила более 13 средних зарплат белоруса.
В прошлый раз мы
Но цены выросли и на другие материалы, и мы изучили актуальную и прошлогоднюю сметы для дома из «народного» газосиликата.
В сметах учтены все материалы и работы для строительства коробки дома на 152 м² с мансардой, без чистовой отделки и подключения к наружным сетям. Цены рассчитаны с учетом свайно-ростверкового фундамента с бетонной плитой по грунту. Стены — газосиликат с утеплением и штукатурным фасадом.
В апреле 2020 года можно было рассчитывать построить такой дом за 101 700 рублей.
Теперь в текущих ценах за апрель 2021 года тот же самый дом будет стоить 120 900 рублей. Разница — 19 200 рублей. Что больше всего сказалось на увеличении стоимости?
Во-первых, подорожал фундамент на 2100 рублей — вероятно, из-за возросшей стоимости арматуры (бетон недавно также подорожал, но не намного). Во-вторых, выросла стоимость стен и перекрытий на 5200 рублей — подорожали блоки, клей, перемычки, арматура на монолитные пояса, балки деревянные. В-третьих, намного дороже стало поставить крышу — на 6200 рублей.
Остальные позиции в смете тоже «потяжелели», но рост по ним не столь очевидный. Окна, например, стали дороже на 800 рублей.
Получается, что белорусу теперь нужно заработать на 19 200 рублей больше, чем в прошлом году, чтобы построить такой дом. При средней зарплате за март 2021 года в 1384,7 рубля (по официальным данным) придется рассчитывать еще более чем на 13 средних заработных плат.
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Сколько стоит построить дом по новым ценам?
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