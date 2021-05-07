Строить дом из «народного» газосиликата тоже стало дороже. Посчитали, на сколько

Источник материала: Tut.by

Белорусскому застройщику не привыкать к изменениям цен, но в последнее время их переписывали чуть ли не каждую неделю. Сегодня изучили актуальную смету для строительства дома из газосиликатного блока по типовому проекту и сравнили ее с ценами годичной давности. Разница составила более 13 средних зарплат белоруса.

В прошлый раз мы посчитали , во сколько обойдется строительство каркасного дома по новым ценам — 178 500 рублей. По сравнению с прошлым годом это оказалось дороже на 25 900 рублей. Это было ожидаемо, так как в этом году рванули цены на древесину, а это основной материал для строительства каркасника.

Но цены выросли и на другие материалы, и мы изучили актуальную и прошлогоднюю сметы для дома из «народного» газосиликата.



Дом по проекту № 1675. Общая площадь 152 м². Фото: 1000proektov.by

В сметах учтены все материалы и работы для строительства коробки дома на 152 м² с мансардой, без чистовой отделки и подключения к наружным сетям. Цены рассчитаны с учетом свайно-ростверкового фундамента с бетонной плитой по грунту. Стены — газосиликат с утеплением и штукатурным фасадом.

В апреле 2020 года можно было рассчитывать построить такой дом за 101 700 рублей.

Теперь в текущих ценах за апрель 2021 года тот же самый дом будет стоить 120 900 рублей. Разница — 19 200 рублей. Что больше всего сказалось на увеличении стоимости?

Наименование Стоимость на апрель 2020 Стоимость на апрель 2021 Разница, в рублях Фундамент 23 700 25 800 2100 Стены и перекрытия 27 700 32 900 5200 Кровля 16 800 23 000 6200 Окна (ПВХ профиль КВЕ) 6100 6900 800 Электрика и сантехника (черновая без топочной) 10 300 12100 1800 Фасад с утеплением 13 200 15800 2600 Софит и водосток ПВХ 3900 4400 500 Итого 101 700 120 900 19 200

Во-первых, подорожал фундамент на 2100 рублей — вероятно, из-за возросшей стоимости арматуры (бетон недавно также подорожал, но не намного). Во-вторых, выросла стоимость стен и перекрытий на 5200 рублей — подорожали блоки, клей, перемычки, арматура на монолитные пояса, балки деревянные. В-третьих, намного дороже стало поставить крышу — на 6200 рублей.



Год назад построить такой дом было дешевле на 19 200 рублей. Фото: 1000proektov.by

Остальные позиции в смете тоже «потяжелели», но рост по ним не столь очевидный. Окна, например, стали дороже на 800 рублей.

Получается, что белорусу теперь нужно заработать на 19 200 рублей больше, чем в прошлом году, чтобы построить такой дом. При средней зарплате за март 2021 года в 1384,7 рубля (по официальным данным) придется рассчитывать еще более чем на 13 средних заработных плат.