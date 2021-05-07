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Строить дом из «народного» газосиликата тоже стало дороже. Посчитали, на сколько

07.05.2021 11:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусскому застройщику не привыкать к изменениям цен, но в последнее время их переписывали чуть ли не каждую неделю. Сегодня изучили актуальную смету для строительства дома из газосиликатного блока по типовому проекту и сравнили ее с ценами годичной давности. Разница составила более 13 средних зарплат белоруса.

В прошлый раз мы посчитали, во сколько обойдется строительство каркасного дома по новым ценам — 178 500 рублей. По сравнению с прошлым годом это оказалось дороже на 25 900 рублей. Это было ожидаемо, так как в этом году рванули цены на древесину, а это основной материал для строительства каркасника.

Но цены выросли и на другие материалы, и мы изучили актуальную и прошлогоднюю сметы для дома из «народного» газосиликата.


Дом по проекту № 1675. Общая площадь 152 м². Фото: 1000proektov.by

В сметах учтены все материалы и работы для строительства коробки дома на 152 м² с мансардой, без чистовой отделки и подключения к наружным сетям. Цены рассчитаны с учетом свайно-ростверкового фундамента с бетонной плитой по грунту. Стены — газосиликат с утеплением и штукатурным фасадом.

В апреле 2020 года можно было рассчитывать построить такой дом за 101 700 рублей.

Теперь в текущих ценах за апрель 2021 года тот же самый дом будет стоить 120 900 рублей. Разница — 19 200 рублей. Что больше всего сказалось на увеличении стоимости?

Наименование

Стоимость на апрель 2020

Стоимость на апрель 2021

Разница, в рублях

Фундамент

23 700

25 800

2100

Стены и перекрытия

27 700

32 900

5200

Кровля

16 800

23 000

6200

Окна (ПВХ профиль КВЕ)

6100

6900

800

Электрика и сантехника (черновая без топочной)

10 300

12100

1800

Фасад с утеплением

13 200

15800

2600

Софит и водосток ПВХ

3900

4400

500

Итого

101 700

120 900

19 200

Во-первых, подорожал фундамент на 2100 рублей — вероятно, из-за возросшей стоимости арматуры (бетон недавно также подорожал, но не намного). Во-вторых, выросла стоимость стен и перекрытий на 5200 рублей — подорожали блоки, клей, перемычки, арматура на монолитные пояса, балки деревянные. В-третьих, намного дороже стало поставить крышу — на 6200 рублей.


Год назад построить такой дом было дешевле на 19 200 рублей. Фото: 1000proektov.by

Остальные позиции в смете тоже «потяжелели», но рост по ним не столь очевидный. Окна, например, стали дороже на 800 рублей.

Получается, что белорусу теперь нужно заработать на 19 200 рублей больше, чем в прошлом году, чтобы построить такой дом. При средней зарплате за март 2021 года в 1384,7 рубля (по официальным данным) придется рассчитывать еще более чем на 13 средних заработных плат.

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