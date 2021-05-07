Доверить валютную заначку банку на полгода. Удастся ли на этом заработать?
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Источник материала:
Tut.by
Процентные ставки по «коротким» вкладам в долларах и евро остаются на относительно невысоких уровнях. Для тех, кто готов «пристроить» валюту на вклад на пару месяцев, FINANCE.TUT.BY собрал все депозитные предложения до полугода с максимальными ставками. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 6 мая.
Безотзывные вклады в валюте до 3 месяцев
Число банков, где можно оформить вклад в долларах под 1,25% увеличилось еще на один. Новичок на рынке — вклад
. Под максимальную ставку в банке открывается депозит на три разных срока: от одного месяца до трех. Статусбанка снизил ставку по вкладу в евро на 0,1 п. п: с 1% до 0,9%. Банк БелВЭБ
Условия по 16 лучшим вкладам собраны в таблице.
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 0,9% (-0,1 п.п.) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Идея Банк,
Валютный фирменный 3
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Статусбанк,
Статус — Удобный!
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней, 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, по вкладу на не дней первые 30 дней, по вкладу на 3 месяца первые 2 месяца; да
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 2 месяца
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 0,9% (-0,1 п.п.) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Банк Дабрабыт,
Добры месяц
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белгазпромбанк,
На 3 месяца безотзывный — лояльный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да
Белинвестбанк,
Личный выбор
1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да
БТА Банк,
БТА Мини
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Идея Банк,
Валютный фирменный 3
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да
Paritetbank,
Практичный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет
Статусбанк,
Статус — Удобный!
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней, 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, по вкладу на не дней первые 30 дней, по вкладу на 3 месяца первые 2 месяца; да
Технобанк,
Соло, Дуэт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет
Цептер Банк,
Цептер Аккорд
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да
Вклады в других банках оформляются под ставку от 0,15% годовых в долларах.
Отзывные вклады до 3 месяцев
Изменений в категории отзывных депозитов на короткий срок не отмечено. В долларах лучшая ставка составила 0,75%, чуть ниже в евро — 0,5%. Всего вкладов под максимальную ставку — десять. Между собой вклады различаются по сроку, минимальному взносу, порядку выплаты процентов и так далее.
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Дабрабыт,
На Мару
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БТА Банк,
Всё и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Дабрабыт,
На Мару
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БТА Банк,
Всё и сразу
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет
Технобанк,
Интернет-депозит е-Спринт
0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да
Если выбирать среди отзывных вкладов других банков, то самая низкая — 0,1%.
Безотзывные в валюте на полгода
Еще один безотзывный вклад на 6 месяцев появился в
. Сегодня выбирать вклад под самую выгодную ставку можно среди 16 банков. Статусбанке
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Беларусбанк-oнл@йн
1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Идея Банк,
Валютный фирменный 6
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
Статусбанк,
Статус — Удобный!
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
РРБ-Банк,
Безотзывный на 7 месяцев
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Банк БелВЭБ,
Сберегательный вкл@д
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да
Банк Дабрабыт,
Шчодры
1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да
Банк Решение,
Online-решение
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к стабильности
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да
Беларусбанк,
Беларусбанк-oнл@йн
1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да
Белгазпромбанк,
На 7 месяцев безотзывный — лояльный
1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да
БТА Банк,
Открытие
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да
Идея Банк,
Валютный фирменный 6
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная
МТБанк,
Актуальный
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да
Статусбанк,
Статус — Удобный!
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; да, первые 5 месяцев; да
Технобанк,
Оптимальный
1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да
Франсабанк,
Верный расчёт
1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет
Минимальная ставка на рынке безотзывных вкладов — 0,5%.
Отзывные в валюте на полгода
За прошедший месяц условия вкладов на 6 месяцев в долларах и евро не изменились. Максимальная ставка в долларах — 0,75%, максимальная в евро — 0,5%.
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да
МТБанк,
Актуальный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
Банк, вклад
Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация
БНБ-Банк,
Верное решение
0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да
Банк Решение,
Online-стратегия
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
Белагропромбанк,
Плюс к накоплениям
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
Беларусбанк,
Классик
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да
МТБанк,
Актуальный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да
Paritetbank,
Стабильный доход
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет
Франсабанк,
Результативный
0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да
Самая низкая ставка среди вкладов на 6 месяцев — 0,4% годовых.
Проценты по вкладам из нашего обзора будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.
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Для тех, кто готов «пристроить» валюту на вклад на пару месяцев, FINANCE.TUT.BY собрал все депозитные предложения до полугода с максимальными ставками.
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