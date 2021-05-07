Доверить валютную заначку банку на полгода. Удастся ли на этом заработать?

Источник материала: Tut.by

Процентные ставки по «коротким» вкладам в долларах и евро остаются на относительно невысоких уровнях. Для тех, кто готов «пристроить» валюту на вклад на пару месяцев, FINANCE.TUT.BY собрал все депозитные предложения до полугода с максимальными ставками.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Мы отобрали по 5 лучших вкладов в долларах и евро в каждой из четырёх категорий: вклады до 3 месяцев и около 6 месяцев, отзывные и безотзывные вклады. От каждого банка в каждую категорию выбрано по одному вкладу. В случаях, если вкладов со ставкой отсечения больше одного, в обзор включались все предложения по данной ставке. Вклады в таблице расположены в порядке снижения доходности в долларах. Данные актуальны по состоянию на 18.00, 6 мая.

Безотзывные вклады в валюте до 3 месяцев

Число банков, где можно оформить вклад в долларах под 1,25% увеличилось еще на один. Новичок на рынке — вклад Статусбанка . Под максимальную ставку в банке открывается депозит на три разных срока: от одного месяца до трех. Банк БелВЭБ снизил ставку по вкладу в евро на 0,1 п. п: с 1% до 0,9%.

Условия по 16 лучшим вкладам собраны в таблице.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 0,9% (-0,1 п.п.) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Добры месяц 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 3 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Статусбанк,

Статус — Удобный! 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней, 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, по вкладу на не дней первые 30 дней, по вкладу на 3 месяца первые 2 месяца; да Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 2 месяца 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 0,9% (-0,1 п.п.) в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Банк Дабрабыт,

Добры месяц 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; нет; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 95 дней; от 25 USD/EUR; да, по вкладу на 95 дней первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белгазпромбанк,

На 3 месяца безотзывный — лояльный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, первые 50 дней; да Белинвестбанк,

Личный выбор 1,25% в USD и 0,9−1% в EUR (фиксированная); 45,70 дней или 3 месяца; от 200 USD; да, первые 15,40 дней и 2 месяца; да БТА Банк,

БТА Мини 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет Идея Банк,

Валютный фирменный 3 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Практичный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 5 USD/EUR; нет; нет Статусбанк,

Статус — Удобный! 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней, 3 месяца; от 50 USD/EUR; да, по вкладу на не дней первые 30 дней, по вкладу на 3 месяца первые 2 месяца; да Технобанк,

Соло, Дуэт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 и 65 дней; от 150 USD / 150 EUR; нет; нет Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; нет Цептер Банк,

Цептер Аккорд 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 50 USD/EUR; да, от 10 USD/EUR; да

Вклады в других банках оформляются под ставку от 0,15% годовых в долларах.

Отзывные вклады до 3 месяцев

Изменений в категории отзывных депозитов на короткий срок не отмечено. В долларах лучшая ставка составила 0,75%, чуть ниже в евро — 0,5%. Всего вкладов под максимальную ставку — десять. Между собой вклады различаются по сроку, минимальному взносу, порядку выплаты процентов и так далее.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Дабрабыт,

На Мару 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Дабрабыт,

На Мару 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 95 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 60 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БТА Банк,

Всё и сразу 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 2 месяца; от 10 USD/EUR; да, первый месяц; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,45% в EUR (фиксированная); 3 месяца; от 100 USD/EUR; нет; нет Технобанк,

Интернет-депозит е-Спринт 0,75% в USD и 0,3% в EUR (фиксированная); 35 дней; от 100 USD/EUR; нет; да Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 45 и 95 дней; от 100 USD/EUR; да, на 95 дней первые 60 дней; да

Если выбирать среди отзывных вкладов других банков, то самая низкая — 0,1%.

Безотзывные в валюте на полгода

Еще один безотзывный вклад на 6 месяцев появился в Статусбанке . Сегодня выбирать вклад под самую выгодную ставку можно среди 16 банков.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Беларусбанк-oнл@йн 1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Статусбанк,

Статус — Удобный! 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; да, первые 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация РРБ-Банк,

Безотзывный на 7 месяцев 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Банк БелВЭБ,

Сберегательный вкл@д 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR; да, кроме последних 6 месяцев; да Банк Дабрабыт,

Шчодры 1,25% в USD, 1% (без изменений) в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 50 USD/EUR -оффлайн, от 5 USD/EUR онлайн; да, первый месяц; да Банк Решение,

Online-решение 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к стабильности 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; нет; да Беларусбанк,

Беларусбанк-oнл@йн 1,25% в USD (фиксированная первые 3 месяца, далее КС ФРС+1%) и 1% в EUR (фиксированная первые 3 месяца, далее БС ЕЦБ+1%); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; нет; да Белгазпромбанк,

На 7 месяцев безотзывный — лояльный 1,25% в USD (-0,75 п. п) и 1% в EUR (-0,5 п. п), фиксированная; 7 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 180 дней; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 1,25% (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD; нет; да БТА Банк,

Открытие 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD; да, первые 5 месяцев; да Идея Банк,

Валютный фирменный 6 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 20 USD/EUR; нет; да, еженедельная МТБанк,

Актуальный 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD / EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, первые 2 месяца; да Статусбанк,

Статус — Удобный! 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 50 USD/EUR; да, первые 5 месяцев; да Технобанк,

Оптимальный 1,25% в USD и 0,75% в EUR (фиксированная); 180 дней; от 100 USD / 150 EUR; нет; да Франсабанк,

Верный расчёт 1,25% в USD и 1% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; нет; нет

Минимальная ставка на рынке безотзывных вкладов — 0,5%.

Отзывные в валюте на полгода

За прошедший месяц условия вкладов на 6 месяцев в долларах и евро не изменились. Максимальная ставка в долларах — 0,75%, максимальная в евро — 0,5%.

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Банк, вклад Ставка (тип), срок, мин. сумма, пополнение, капитализация БНБ-Банк,

Верное решение 0,5−0,75% в USD и 0,25−0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме 2-х последних месяцев; да Банк Решение,

Online-стратегия 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 7 месяцев; от 25 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да Белагропромбанк,

Плюс к накоплениям 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 25 USD/EUR; да, первые 150 дней; да Беларусбанк,

Классик 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; да, кроме последнего месяца; да БПС-Сбербанк,

Сохраняй 0,75% в USD (фиксированная); 190−369 дней; от 100 USD/EUR; да, кроме последних 35 дней; да МТБанк,

Актуальный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 5 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; да Paritetbank,

Стабильный доход 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 6 месяцев; от 100 USD/EUR; нет; нет Франсабанк,

Результативный 0,75% в USD и 0,5% в EUR (фиксированная); 185 дней; от 100 USD/EUR; да, первые 150 дней; да

Самая низкая ставка среди вкладов на 6 месяцев — 0,4% годовых.

Проценты по вкладам из нашего обзора будут облагаться подоходным налогом в 13%. Напомним, что налогом облагаются все вклады в иностранной валюте сроком менее 2 лет.