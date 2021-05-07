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Китай запустил спутники для мониторинга Земли и технических испытаний

07.05.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китай успешно вывел на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования.

Как сообщает Синьхуа, запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2С" со спутниками серии "Яогань-30" состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) в 02:11 7 мая по пекинскому времени.

Спутники будут использоваться для мониторинга электромагнитной обстановки и технических испытаний.

Кроме того, на борту ракеты-носителя также находился спутник, принадлежащий семейству "Тяньци". Спутник "Тяньци-12" предназначен для сбора и передачи данных.

Сегодняшний запуск стал 369-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

 
 
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Китай успешно вывел на орбиту группу новых спутников дистанционного зондирования.
 
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