|
Фрукты, вино, троллейбусы: Беларусь заинтересована в товарном обмене с Молдовой
07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь рассчитывает нарастить товарооборот с Молдовой. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Сейчас в Минске с визитом находится парламентская делегация из Кишинева. Депутаты участвуют в переговорах, а также в памятных акциях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Молдова – один из крупных партнеров Беларуси. Несмотря на пандемию, товарооборот за прошлый год превысил 200 млн долларов. А с начала этого года приросли еще 23% . Но потенциал все равно большой, отметил премьер-министр Беларуси.
Беларусь в основном поставляет в Молдову нефтепродукты, тракторы, троллейбусы. Планируют запустить еще одно предприятие по производству белорусской техники в Кишиневе.
Не только сотрудничество, но и общая память. Депутаты парламента Молдовы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В крипте Храма-памятника в честь всех Святых заложили капсулу. В ней земля с полусотни братских могил, в которых захоронены молдавские солдаты. Они сражались за освобождения Беларуси.
На одноименной улице в Минске
Три с половиной метра ввысь. Бюст из бронзы, постамент из красного гранита. Образ героя восстановил скульптор Хизри Асадулаев. В помощь был всего один сохранившийся портрет. И история подвига ценою в жизнь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске продолжается визит парламентской делегации из Кишинева.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)