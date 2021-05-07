Фрукты, вино, троллейбусы: Беларусь заинтересована в товарном обмене с Молдовой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь рассчитывает нарастить товарооборот с Молдовой. Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко. Сейчас в Минске с визитом находится парламентская делегация из Кишинева. Депутаты участвуют в переговорах, а также в памятных акциях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Молдова – один из крупных партнеров Беларуси. Несмотря на пандемию, товарооборот за прошлый год превысил 200 млн долларов. А с начала этого года приросли еще 23% . Но потенциал все равно большой, отметил премьер-министр Беларуси.

«В Беларуси хорошо знают и ценят молдавскую продукцию. Спрос на молдавские овощи, фрукты, виноматериалы, коньячную продукцию очень высокий. Конечно, мы заинтересованы в наращивании этих объемов», –отметил Головченко.

Беларусь в основном поставляет в Молдову нефтепродукты, тракторы, троллейбусы. Планируют запустить еще одно предприятие по производству белорусской техники в Кишиневе.

«Я говорила перед выездом в Минск с мэром Кишинева. Он просил передать, что он готов и нашел площадку для сбора ваших автобусов в Кишиневе. Опыт по сбору троллейбусов уже есть», – сообщила председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный.

Не только сотрудничество, но и общая память. Депутаты парламента Молдовы приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы. В крипте Храма-памятника в честь всех Святых заложили капсулу. В ней земля с полусотни братских могил, в которых захоронены молдавские солдаты. Они сражались за освобождения Беларуси.

На одноименной улице в Минске открыли памятник уроженцу Молдовы Ивану Солтысу . Он стал Героем Советского Союза в двадцать один год. Погиб в Польше. Повторил подвиг Александра Матросова: закрыл своим телом амбразуру. До Победы оставалось всего три месяца.

«Единственный город в СНГ, где есть улица Иона Солтыса. В прошлом году должны были открыть памятник, но из-за ковида не смогли. Поэтому в ходе визита спикеров парламента открываем. Я очень рад, что нам удалось это сделать», – сказал экс-президент Молдовы Игорь Додон.

Три с половиной метра ввысь. Бюст из бронзы, постамент из красного гранита. Образ героя восстановил скульптор Хизри Асадулаев. В помощь был всего один сохранившийся портрет. И история подвига ценою в жизнь.