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Уголовную статью за налоговое мошенничество вводят в Беларуси

07.05.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Проект закона Беларуси "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" принят Палатой представителей Национального собрания во втором чтении, сообщил Telegram-канал нижней палаты белорусского парламента.



Сегодня в Минске проходит заседание сессии Палаты представителей Национального Национального собрания. В числе прочего в уголовное законодательство вводится новая статья - за налоговое мошенничество.

Кроме этого, проектом закона, который сегодня был принят во втором чтении, предлагается законодательно установить, что один день содержания под стражей соответствует двум дням наказания в виде лишения свободы лицу, совершившему преступление в возрасте до 18 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Проект закона Беларуси "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" принят Палатой представителей Национального собрания во втором чтении,...
 
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